SIE, Spain is Excellence entrega los II Premios a la Excelencia Corporativa

La Federación Española de Baloncesto, la Academia de las Artes Escénicas, Iberia, IE University, Banco Sabadell, Acciona Cultura y el artista dEmo, ganadores de la II edición de los Premios SIE a la Excelencia Corporativa SIE, Spain is Excellence, ha entregado los Premios SIE a la Excelencia Corporativa. En su segunda edición, estos galardones tienen como objetivo poner en valor a empresas que por su representación internacional son claves en el posicionamiento de la marca España.

En la gala, que se ha celebrado en el rooftop Picos Pardos Sky Lounge by Martini en el hotel BLESS Hotel Madrid, han resultado premiados la Federación Española de Baloncesto; la Academia de las Artes Escénicas, Iberia, IE University, Banco Sabadell; Acciona Cultura y el artista "dEmo".

Ana Alonso, CEO de SIE, Spain is Excellence, ha destacado el valor que hacen estas empresas "tanto fuera como dentro de nuestras fronteras posicionando la marca España y mostrando la excelencia en las actividades que llevan a cabo". Ha recalcado que "el galardón está vinculado con el sello de calidad SIE, dando un sí a la excelencia, un sí a la educación, un sí a la elegancia, un sí al equipo... Y para ello, tenemos que seguir trabajando en el objetivo común de atraer turismo de calidad a España".

Susana Gómez, profesora de SIE Academy entregaba el primer galardón a Juan José Güemes, Vicepresidente Económico de IE University, encargado de recoger el premio otorgado a IE University, una institución que durante 50 años ha estado comprometida con el pensamiento de vanguardia y la educación innovadora preparando a sus alumnos para liderar la evolución del futuro. Reconocida como una de las mejores universidades del mundo, los alumnos de IE University provienen de más de 140 países distintos. En este sentido, Juan José Güemes ha destacado que "los estudiantes de IE, después de varios años en nuestro país, se convierten en grandes embajadores de España".

SIE Spain is Excellence también ha valorado la gran proyección internacional del artista Eladio de Mora, dEmo, un creador multidisciplinar con una estética inconfundible que tiene sus raíces en el POP. Le ha entregado el premio Carolina Valencia, Co-Founder & CEO Cement Design quien ha destacadoque en los últimos años las obras de dEmo se han convertido en presencia, casi constante, en los exteriores de museos y galerías de todo el mundo. dEmo logra encontrar dobles lecturas y transformar en auténticos iconos elementos cotidianos y objetos que invitan al juego. Para el artista, que desarrolla la mayor parte de su carrera fuera de nuestras fronteras, "decir que eres español y artista en el extranjero da un gran valor a nuestro país que debemos aprovechar".

Mar Gómez CEO en BECOM ha sido la encargada de reconocer la labor de ACCIONA Cultura. Su CEO, José María López-Galiacho, ha recogido el galardón concedido a una entidad que está posicionada como la compañía líder en el diseño y producción de museos, eventos, experiencias inmersivas e interiores. Con más de 30 años de experiencia, cuenta con proyectos icónicos en 43 países de los cinco continentes y más de 200 premios a la creatividad, innovación y sostenibilidad. José María López-Galiacho, ha destacado que "más del 95% de nuestra cuenta de resultados está fuera de España", una presencia internacional que ha sido valorada por SIE Spain is Excellence.

Paula Domínguez, seleccionadora Mini Basket de la Federación de Baloncesto de Madres ha sido la encargada de entregar el premio a Fernando Romay, embajador y representante institucional de la Federación Española de Baloncesto (FEB). La FEB, organismo que gestiona el baloncesto en España, cuenta con más de 350.000 jugadores federados, siendo la segunda federación deportiva con más licencias de España. En julio de 2023 cumple 100 años, un siglo de historia en el que ha participado de los triunfos tanto de la selección española como de los diferentes clubes en competiciones internacionales, potenciando de esta manera la marca España. Especialmente destacado ha sido el palmarés conseguido por los deportistas el pasado 2022, un año excepcional en el que lograron cuatro medallas de oro, entre ellas la del Europeo masculino absoluto; y cinco de plata, dos de ellas Mundiales. Pese a este palmarés, Romay ha destacado como valor diferencial que "el baloncesto lleva a gala hacer las cosas con gran humanidad".

En el sector financiero, José Manuel Candela, director Comercial Territorial Centro en Banc Sabadell, ha recogido el premio otorgado por SIE Spain is Excellence a la entidad de manos de Laura Múgica, directora general de medios del grupo Henneo. Fundado en 1881, es uno de los principales bancos de España con más de seis millones de clientes. Sus actividades principales son la banca comercial, la de empresas, la corporativa y la banca privada. Destaca por su fuerte orientación al negocio internacional especialmente desde 2010 cuando creó Sabadell United Bank incrementado de manera notable su presencia en diferentes países de América. José Manuel Candela, asegura que "para nosotros la excelencia corporativa es la responsabilidad que tenemos para hacer crecer la confianza de los clientes, algo que nos tenemos que ganar día a día. Además, acompañamos a las empresas que se embarcan en aventuras fuera de nuestras fronteras".

El mundo del arte también ha estado representado por la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén-Cuervo, quien ha recibido el premio otorgado a esta entidad de manos de Ana Saura, productora e hija del recientemente fallecido, Carlos Saura. La actriz y comunicadora ha agradecido el reconocimiento "destacando que es muy importante para la academia recibir este premio ya que la institución trabaja por dignificar todas las disciplinas de las artes escénicas, por mostrar la excelencia del país encima de un escenario. Uno de nuestros focos es tender puentes con países que prioricen las artes escénicas, lo que genera identidad de España". La Academia de las Artes Escénicas de España tiene como objetivos potenciar, defender y dignificar todas las disciplinas artísticas de las Artes Escénicas, fomentar su desarrollo e impulsar su promoción nacional e internacional, poniendo en valor a los artistas dentro y fuera de España.

Naira González, directora del Hotel Bless ha entregado el premio a la primera aerolínea de España, Iberia que también ha sido galardonada por su contribución a la internacionalización de la marca España gracias a su compromiso con la calidad y la excelencia en el servicio durante casi un siglo de historia. Actualmente, Iberia es una de las aerolíneas más grandes del continente que, desde su centro de conexión de Madrid, vuela a 135 destinos en más de 40 países de Europa, África, Oriente Medio y América. Una red global, en la que juegan un papel especial las conexiones entre Europa y América Latina, donde es la aerolínea líder. Ha recogido el premio Teresa Parejo Navajas, directora de Sostenibilidad y RSC, quien ha destacado "que Iberia exporta talento por donde vuela y genera prosperidad conectando personas con el mundo".