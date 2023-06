HPDRONES presenta el nuevo modelo M350 RTK y la última innovación del mercado: DJI Dock

El 21 de junio de 2023 tendrá lugar Demo Day, el evento exclusivo de HPDRONES. Los representantes oficiales de DJI Enterprise dan luz a dos nuevos lanzamientos: M350 RTK y DJI Dock. Aprovechar esta fantástica oportunidad y descubrir más sobre las novedosas herramientas que revolucionarán la forma actual de concebir el trabajo. Las plazas del seminario son limitadas y solo aquellos inscritos conocerán dónde se celebra el evento El 21 de junio de 2023 tendrá lugar el evento exclusivo de HPDRONES. Los representantes oficiales de DJI Enterprise exhiben la vanguardia de la tecnología con dos nuevos lanzamientos: M350 RTK y DJI Dock. Una oportunidad única de conocer más sobre las nuevas herramientas que revolucionarán la forma actual de concebir el trabajo. Las plazas del seminario son limitadas y solo aquellos inscritos conocerán la ubicación de la celebración.

La presentación del primer modelo, DJI Dock constará de una explicación del modelo, una demostración práctica y una ronda de preguntas. Tras un descanso, comienza el lanzamiento del segundo modelo: M350 RTK. Los expertos expondrán las novedades del dron, una demostración práctica y diez minutos destinados a una ronda de preguntas.

Para concluir el programa HPDRONES prepara una mesa abierta donde se propondrán dos temas y se escucharán las necesidades que muestran las empresas presentes. Al finalizar el acontecimiento, los invitados disfrutarán de un pequeño tentempié que pone el broche final a la presentación de las herramientas.

HP Drones, distribuidor oficial de DJI Enterprise

DJI Enterprise es una empresa global dedicada a la creación de drones destinados a desarrollar soluciones para agricultura, energía, seguridad pública, topografía o mapeo. HPDrones, su partner oficial, trabaja para presentar los nuevos lanzamientos y juntos mantenerse a la vanguardia de la tecnología.

La tecnología de drones ha cambiado la recopilación de datos a gran escala y la mayor autonomía de los vehículos aéreos no tripulados (VANT) es el siguiente reto del mercado.

Los modelos protagonistas en el evento del 21 de junio marcan un hito en la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados. DJI Dock llega a la industria como el futuro de la topografía. La estación de aterrizaje y carga brinda la oportunidad de vuelos autónomos y programados. Resistente, fácil de configurar y de carga inteligente y rápida, está diseñado para operar en cualquier situación adversa.

Por otra parte, M350 RTK, la emblemática plataforma dron, se rediseña para irrumpir en el evento como una referencia para la industria. La última generación del modelo incluye un sistema de vídeo incorporado junto con una batería de excelente eficiencia.

HPDRONES, 15 años volando alto

Los líderes en el mercado de vehículos aéreos no tripulados afianzan con eventos tecnológicos el compromiso empresarial de ampliar y ofrecer las mejores soluciones en el mercado. El 21 de junio se presenta como una oportunidad de extender el conocimiento y estar más cerca de sus clientes con el objetivo de fortalecer la relación comercial

HPDRONES se expone como experto en conocimiento, comercialización y servicios prestados por drones. Su concepto de negocio 360º garantiza al cliente un seguimiento constante del modelo comprado y formación para asegurar el conocimiento del producto y la durabilidad de este. Además, cuentan con servicio de reparación y mantenimiento. Inscribirse en este enlace y no perder la oportunidad de conocer los últimos lanzamientos en tecnología de vehículos aéreos no tripulados. Solo aquellos inscritos conocerán el lugar donde se presentarán los exclusivos drones: M350 RTK y DJI Dock.