Silithium sobre los beneficios de instalar paneles fotovoltaicos

En la actualidad, el sector empresarial enfrenta grandes desafíos en términos de consumo y gestión eficiente de la energía, debido al incremento de los precios energéticos y la necesidad de abordar el cambio climático.

Como resultado, han surgido diversas formas de optimizar el consumo de energía en las empresas. Una medida ampliamente adoptada es la instalación de paneles fotovoltaicos, los cuales aprovechan la radiación solar para generar energía eléctrica.

En este contexto, Silithium, una empresa de energía solar especializada en la instalación de placas solares fotovoltaicas en la zona de Toledo, Madrid, se dedica a promover el uso de la energía solar como una alternativa ética, socialmente responsable, para contribuir a un mundo más sostenible.

Solución energética sostenible Según el informe más reciente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico en 2020 alcanzó los 596 MW anuales, con un total acumulado de 1.539 MW.

Esta tendencia creciente no solo ha contribuido positivamente a la reducción de las facturas eléctricas, sino que también se alinea con las demandas de la sociedad en términos de sostenibilidad medioambiental.

Silithium, liderada por David García Rodríguez (CEO) ofrece el servicio completo y personalizado de instalación de placas fotovoltaicas.

La empresa se encarga de gestionar todos los trámites administrativos relacionados con la instalación, además de ofrecer asesoramiento sobre las distintas ayudas y bonificaciones disponibles.

Con técnicos calificados y una garantía de 5 años, Silithium garantiza una instalación eficiente y duradera, permitiendo a los clientes disfrutar de los beneficios del autoconsumo de energía solar y ahorrar en su factura de luz.

Es importante destacar que las placas solares tienen una vida útil de más de 30 años, lo que las convierte en una inversión muy rentable a largo plazo.

Instalación de paneles fotovoltaicos: una solución efectiva para reducir gastos Existen dos enfoques principales para el autoconsumo solar: el autoconsumo con acumulación, ideal para viviendas y consumidores pequeños y el autoconsumo directo.

En el autoconsumo directo, los paneles solares se conectan directamente a la instalación eléctrica, lo que permite que este se alimente exclusivamente de energía solar generada.

Si se produce un excedente de energía, se puede verter a la red eléctrica o limitar la producción para evitar el vertido. Cuando el consumo supera la producción solar, se obtiene energía de la red eléctrica, pero siempre se prioriza el uso de la energía solar. Esta modalidad resulta ideal para grandes consumidores, como los negocios y empresas, que operan durante todo el día. Al no requerir acumuladores, su implementación resulta más económica y el período de amortización se acorta considerablemente.

Además, no produce emisiones CO₂, y tiene un bajo coste por kilovatio hora (KW/h). Adicionalmente, proporciona independencia frente a los aumentos en el precio de la luz, permite la reducción de la potencia contratada y contribuye a mejorar la eficiencia energética del edificio, así como su competitividad.