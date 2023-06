Cancelación de una deuda de 43.000 € a una familia de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, con Quita Deudas

Las dificultades económicas pueden golpear a las familias de manera inesperada, como consecuencia de distintas obligaciones imposibles de evitar, dejándolas cargadas de deudas y sintiendo que no hay salida. Al comenzar en una espiral de deudas, suele ser difícil afrontar el cúmulo de pagos que culmina en una situación de sobrendeudamiento y la imposibilidad de mantener una vida financiera estable.

Ante esta realidad, contar con la ayuda de Quita Deudas, un despacho jurídico especializado en exclusiva en la Ley de Segunda Oportunidad, marca la diferencia para solventar estas deudas y recuperar el control sobre la situación económica. Tal es el caso de una familia de Barcelona, que logró que Quita Deudas cancelara su deuda de 43.000 € en Santa Coloma de Gramanet.

Cuando las obligaciones urgentes culminan en una acumulación de deudas Una pareja de Barcelona, con dos hijos adolescentes de 12 y 15 años, comenzaron hace más de cinco años a contraer deudas ante dificultades laborales y económicas.

Además de los gastos cotidianos de mantener una familia, a la madre se le sumó la responsabilidad de cuidar de su padre. La avanzada edad del hombre y los problemas de salud que fueron empeorando con el tiempo, implicaron la necesidad de contratar a un enfermero que lo cuidara durante las noches.

La dificultad de afrontar este pago mensual radicaba en que la mujer era, a su vez, el sostén económico de toda la familia. Trabajaba de camarera y su marido se quedó en el paro. El único trabajo que aportaba un ingreso a la familia era, por tanto, un empleo de alta estacionalidad y periodicidad, que no permitía la estabilidad económica necesaria para afrontar tantos gastos.

En este contexto, la familia no tuvo otra opción que pedir préstamos para acceder a la liquidez urgente que la situación requería, con la consecuencia de contraer una deuda cada vez más difícil de solventar, que alcanzó una suma de 43.000 euros.

Un caso de éxito: Quita Deudas logra cancelar una deuda de 43.000 euros Tras cinco años de problemas económicos, angustia, ausencia total de vacaciones y viajes familiares, la pareja decidió ponerle punto final a la situación, acudiendo al servicio de asesoramiento jurídico de Quita Deudas. Los profesionales especializados en abogacía, finanzas, economía a través de la Ley de la Segunda Oportunidad, ayudaron a la familia a ampararse en esta normativa para resolver sus dificultades económicas.

En este sentido, el despacho de Quita Deudas trabajó con la pareja ofreciéndoles asesoramiento orientado a adecuarse a los requisitos de la ley para poder cancelar todas sus deudas con los acreedores.

Gracias a un invaluable trabajo profesional, el equipo de Quita Deudas logró cancelar el peso de los 43.000 euros que la pareja adeudaba.

Una vez más, Quita Deudas demostró su profesionalismo y su compromiso abocado a ayudar a las personas a dejar atrás los problemas financieros, para comenzar de cero en un nuevo capítulo de sus vidas.