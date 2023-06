Luisa Darriba celebra su 20 aniversario presentando la Summer Collection 23

Mayo de 2023 ha supuesto un hito en la historia de la peluquería Luisa Darriba, ya que ha señalado los 20 años en actividad del salón. Durante este periodo, Luisa Darriba se ha desempeñado profesionalmente como directora y educadora del sector de la peluquería y cuidado capilar, acompañada por distintas marcas profesionales de todo el mundo.

En esta peluquería en Galicia han celebrado el 20º aniversario por todo lo alto, acompañándolo del lanzamiento de su nueva colección de color, la Summer Collection 23.

Un aniversario para el recuerdo Esta peluquería en Galicia lleva más de dos décadas abierta desde su inauguración, y, para celebrar su éxito, el 20 de mayo se llevaron a cabo una serie de actividades en el local, a las cuales asistieron aquellas personas que han contribuido con el proyecto de alguna forma.

Las puertas estaban abiertas para clientes (fueran habituales o nuevos interesados), antiguos colaboradores y gente cercana al negocio peluquería. El ambiente de celebración se convirtió en una fiesta en la que todos pudieron disfrutar del momento de reunión. Era clave que todos los asistentes se sintieran parte, no solo de la fiesta, sino también de la historia del local, por eso, además de champán y un DJ para animar el ambiente, se realizaron una serie de sorteos y entrega de premios a los asistentes al evento.

A todo esto se le sumó la presentación de la nueva Summer Collection 23, la cual, además del videoclip creado por Bretema Studio, fue complementada con un desfile protagonizado por las modelos que aparecían en el vídeo.

La flamante colección de verano 2023 Una vez dejado atrás el invierno de colores fríos y apagados, queda inaugurada la temporada de más sol, en la que salen a relucir los colores de pelo más vívidos. En la peluquería Luisa Darriba esto es sabido, por lo que, en conjunto con su aniversario número 20, lanzaron la Summer Collection 23.

Las frías temperaturas y fuertes vientos no favorecen el cuidado capilar, así que la llegada del buen tiempo favorece el trabajo de la peluquería Luisa Darriba. Sus tratamientos no solo se centran en aportar color a un cabello, sino que dan brillo, salud, movimiento y revitalizan.

Siguiendo esta línea, en esta nueva colección predominan los rubios en tonos arena y beige, los marrones cálidos en todas sus versiones y las melenas pelirrojas en tonos cobrizos. Al estar en constante exposición a la luz, esto favorecerá y potenciará el cabello, volviéndolo fuerte y brillante, destacando sobre el resto.

Con estos más de 20 años de experiencia, Luisa Darriba consigue que su peluquería en Galicia destaque como especialista en trabajos de color.