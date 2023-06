Eventos en el metaverso con realidad virtual y Pixeldreams

Los eventos en el metaverso proporcionan una amplia gama de beneficios, desde la conexión global y la inclusión hasta la creatividad, el aprendizaje interactivo y las oportunidades comerciales.

Estas experiencias virtuales abren nuevas posibilidades para la interacción social, la colaboración remota y la superación de desafíos. Si una persona se pregunta qué es la realidad virtual o para qué sirve, la respuesta es simple. Para las empresas, es una herramienta revolucionaria que permite crear experiencias inmersivas y personalizadas para la audiencia. Es una tecnología que transporta a las personas a entornos virtuales tridimensionales, donde pueden interactuar y vivir situaciones de manera realista.

Los 10 beneficios clave de los eventos en el metaverso Conexiones Globales La posibilidad de interactuar y relacionarse con personas de todo el mundo es uno de los principales beneficios de los eventos en el metaverso. A través de avatares personalizados, los usuarios pueden establecer conexiones significativas sin importar su ubicación geográfica. Esto fomenta la diversidad cultural y la expansión de las redes sociales, abriendo nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

Accesibilidad inclusiva Los eventos en el metaverso eliminan las barreras físicas y económicas asociadas con los eventos presenciales. Cualquier persona con acceso a internet puede participar, lo que permite la inclusión de individuos con discapacidades o limitaciones de movilidad. Además, al no requerir desplazamientos costosos, se reducen los gastos asociados con la asistencia a eventos y se amplía la accesibilidad para personas de diferentes recursos económicos.

Experiencias inmersivas Los eventos en el metaverso ofrecen experiencias inmersivas y envolventes que van más allá de los eventos tradicionales. Los usuarios pueden explorar entornos virtuales en 3D y disfrutar de representaciones realistas de escenarios virtuales. Estas experiencias estimulan la creatividad y la imaginación, proporcionando un nuevo nivel de interacción y entretenimiento para los participantes.

Interacción social Los eventos en el metaverso fomentan la interacción social en un entorno virtual seguro y controlado. Los avatares permiten a los usuarios comunicarse, interactuar y expresarse de manera similar a como lo harían en el mundo real. Esto promueve la creación de comunidades virtuales y el establecimiento de relaciones duraderas, lo que puede tener un impacto positivo en la salud mental y emocional de los participantes.

Personalización y creatividad En el metaverso, los usuarios pueden personalizar sus avatares y entornos de acuerdo con sus preferencias y gustos. Esto permite expresar la individualidad y la creatividad de cada persona, creando una experiencia única para cada participante. Además, los eventos en el metaverso brindan oportunidades para mostrar y compartir proyectos creativos, desde diseños de moda hasta obras de arte, lo que fomenta la colaboración y la inspiración entre los usuarios.

Aprendizaje interactivo Los eventos en el metaverso también tienen beneficios educativos. Los entornos virtuales pueden simular situaciones del mundo real, lo que brinda oportunidades para el aprendizaje interactivo y la adquisición de habilidades prácticas. Los usuarios pueden participar en talleres, conferencias y actividades educativas, y experimentar de manera práctica conceptos y teorías en un entorno seguro. Esto facilita el acceso a la educación continua y el desarrollo de habilidades en diversas áreas.

Ahorro de recursos Al trasladar los eventos al metaverso, se reducen significativamente los recursos necesarios para la organización y participación en eventos presenciales. No se requiere alquilar espacios físicos, proporcionar servicios de catering o lidiar con desplazamientos masivos. Esto no solo implica un ahorro económico, sino también una reducción en la huella de carbono asociada con los eventos tradicionales, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Oportunidades comerciales Los eventos en el metaverso ofrecen nuevas oportunidades comerciales para empresas y emprendedores. Las marcas pueden aprovechar estos entornos virtuales para exhibir y promocionar sus productos y servicios de manera interactiva. Además, la venta de bienes y servicios digitales en el metaverso ha abierto un mercado en crecimiento, donde los usuarios pueden comprar y vender artículos virtuales con valor real. Esto puede generar ingresos adicionales y abrir nuevas vías de negocio.

Colaboración remota Los eventos en el metaverso facilitan la colaboración remota y el trabajo en equipo. Los usuarios pueden participar en proyectos conjuntos, realizar reuniones virtuales y compartir recursos de manera eficiente. Esto es especialmente beneficioso en un mundo cada vez más globalizado, donde equipos dispersos geográficamente pueden trabajar juntos de forma sincronizada y productiva. La colaboración en el metaverso fomenta la creatividad colectiva y el intercambio de ideas, impulsando la innovación y el progreso.

Adaptabilidad y resiliencia La capacidad de trasladar eventos al metaverso ha demostrado la adaptabilidad y resiliencia de la sociedad frente a los desafíos y cambios inesperados. En situaciones de emergencia o restricciones de movilidad, los eventos en el metaverso ofrecen una alternativa viable para mantener la interacción social, el aprendizaje y la actividad económica. Esta flexibilidad permite a las comunidades seguir conectadas y continuar avanzando en tiempos de incertidumbre.

A medida que el metaverso evoluciona y se expande, es probable que se sigan descubriendo aún más beneficios y oportunidades en este emocionante nuevo mundo digital.

El metaverso médico de ALCON desarrollado por Pixeldreams El Metaverso PRECISION 1, fue realizado en formato web 3D y reunió a 1500 ópticos de España y Portugal. Gracias a la presentación virtual de su director de marketing, Ricardo Ceravalls, los asistentes pudieron aprender sobre el uso y potencial de este tipo de lentes de contacto y de uso diario.

El experto explicó el funcionamiento de la tecnología Smart Surface, la cual bloquea el 90 % de los rayos UVA y el 99 % de los rayos UVB. La emisión se realizó desde un espectacular plató virtual en 3D y con forma de cúpula acristalada, que simulaba el interior de una lente de contacto. Un innovador sistema de chroma 3D permitió la comunicación por voz y chat entre conferenciantes y asistentes.

Los sistemas de plató virtuales de Pixeldreams permiten incluir vídeos, animaciones, audios y hologramas de los productos además de poder seguir el evento mediante unas gafas de realidad virtual.