¿Cómo aplazar el pago de la declaración de la renta?

Hasta el próximo 30 de junio los contribuyentes tienen la oportunidad de solicitar el borrador de su declaración de impuestos a través de la web de la Agencia Tributaria o su app.

Sin embargo, aquellos que se encuentren en una situación financiera complicada, pueden solicitar un aplazamiento del pago.

Cabe resaltar que no realizar correctamente el aplazamiento del pago de la declaración de la renta conlleva diversas consecuencias, tales como sanciones, multas e intereses, además de la imposibilidad de solicitar un nuevo aplazamiento.

En estos casos, resulta fundamental contar con una asesoría online que ofrezca el soporte necesario.

Requisitos para solicitar el aplazamiento El procedimiento de aplazamiento de la deuda depende de la cantidad a pagar. Si la cantidad no supera los 30.000 euros, se debe seleccionar la opción de “pago no fraccionado” y marcar la casilla de "reconocimiento de deuda" en la sección de “otras formas de pago”.

Después de completar el proceso y mostrar el importe a pagar y la clave de liquidación de la deuda, se puede elegir la opción de aplazamiento.

Esta elección implica realizar pagos mensuales de una cantidad establecida por el deudor. Seguidamente, se proporcionarán los datos necesarios para enviar la solicitud firmada.

Si la cantidad supera los 30.000 euros, será necesario justificar dificultades financieras y presentar garantías de pago para ser elegible para el aplazamiento de la deuda. Si la propuesta es rechazada, el importe debe pagarse junto con los intereses por mora, dentro del periodo voluntario de pago.

El incumplimiento de la obligación de pago conlleva un recargo adicional del 20 % o embargo de cuenta. Por otro lado, si se completa el pago antes del plazo establecido, se aplicará un descuento del 10 %.

