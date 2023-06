¿El cosmético más difícil de formular puede ser el protector solar?

Al hilo del lanzamiento de su primer fotoprotector, SILK DEFENSE TINTED SUNSCREEN SPF 40 +, un solar vegano, ecofriendly, con filtros físicos, multifunción, con toque de color estilo 'camaleón', adaptable a casi todos los tonos de piel, activos tratantes y una textura ‘gustosa’ que se funde con el cutis, Alex L. Capitelli, creadora de la firma de cosmética slow de base natural y made in Spain, VERA & THE BIRDS, responde sobre los extras de dificultad que entraña formular (y acertar) un solar de estas características.

"Concibo la fotoprotección como un primer paso esencial (sí o sí), de una correcta rutina de día, los 365 días del año" - explica Alex L. Capitelli -. "El mejor antienvejecimiento es un sunscreen, tanto en la ciudad como en la montaña o en la costa, ya esté nublado o no".

¿Por qué no has lanzado antes un solar?

"La sensorialidad de los productos VERA & THE BIRDS es un santo y seña de la marca y de todos es sabido que la textura es la principal pega en los fotoprotectores: suelen ser o densos o grasientos, o quedan blancos… Buscaba un solar que se fundiese completamente con la piel y con acabado aterciopelado. ¡Todo un reto!".

¿Qué fue lo más complicado?

"Añadir las partículas Soft focus del toque de maquillaje y que hiciesen efecto 'camaleón' con distintos tonos de piel. También lograr un aroma a limpio, conseguir que el producto fuese 100% vegano y tratase la piel además de protegerla de los UV: hidratación antioxidante, nutrición… Unir todo eso en una misma galénica, manteniendo la idea original de que se aplicase como un velo sedoso y nada 'pringoso' fue una odisea con el laboratorio. Necesitamos mucho tiempo, pero ¡se ha hecho realidad!".

¿Por qué te ‘empeñaste’ en que fuese un all-in-one? ¿No lo hacía más complejo el ser tratante y con color?

"¡Desde luego! Eso complicó mucho la formulación, pero si una piensa en sus verdaderas necesidades que coinciden con muchas de las personas que te rodean, lo cierto es que hay muchas veces a lo largo del año en que vamos con demasiada prisa y aplicarse más de un cosmético por las mañanas cuesta. Y eso incluye el protector y, desde luego, la base de maquillaje: ¿Qué mejor forma qué todos los pasos se condensen en un solo gesto?".

¿Por qué SPF 40+?

"Porque lo veo más realista para usar todo el año. Además, queríamos una protección alta sin afectar a la sensorialidad. Un SPF50 con filtro mineral habría quedado mucho más denso y grasiento. Los tests lo demostraron. No hubiese sido fluido: en las pruebas no quedaba tan bien en la piel. El factor 40+ protege efectivamente, está tipificado como high protection y resulta idóneo tanto para la ciudad como para la playa, conjugando tanto defensa UV como efecto piel jugosa y ¡preciosa!".

SILK DEFENSE TINTED SUNSCREEN SPF40+ de VERA & THE BIRDS es el resultado. Una fórmula práctica y confortable, fácil de aplicar en el día a día. Cuesta 32,00 € y conjuga alta protección + una textura de ensueño + fórmula sostenible + toque de color + tratamiento anti-fotoenvejecimiento. Es apta para todo tipo de pieles y ayuda a difuminar las líneas de expresión. Parece, desde luego, un solar de lo más completo.

Se puede adquirir a través de la web de VERA & THE BIRDS.