‘El sentido de la falta de sentido’, de Mª José Jiménez, una obra escrita en tono de humor, perfecta para comprenderse a uno mismo

A menudo las personas se enfadan por lo injusta que es la vida y se plantean por qué a gente buena le pasan cosas horribles. Mª José Jiménez también y, por eso, a través de su obra, El sentido de la falta de sentido, es posible comprender esa gran incógnita de una forma divertida y práctica. Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, tal y como explica su propia autora, “un libro ameno y práctico, dirigido a cualquiera que esté harto de buscar un sentido a lo que le ocurre”.

Sinopsis "Si estás harto de lo injusto de las cosas que te pasan y estás cansado de libros que te hablan de viajes a la cima de montañas lejanas para encontrarte con tu yo supe­rior; de técnicas de respiración que se lo arreglan todo a otras personas, pero a ti no te funcionan; si estás hasta las narices de que te digan que debes encontrar tu paz interior, pero no te dicen cómo conseguirla; entonces, a lo mejor te sirve. Si no, siempre puedes usarlo para encender una barbacoa o calzar una mesa", adelanta la autora.