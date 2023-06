Cuplé, la marca española que es tendencia entre mujeres

Con una visión centrada en reflejar las tendencias del momento, la marca de ropa, Cuplé, ha sabido destacarse en el mercado gracias a su compromiso social y ambiental, es por ese motivo que se ha vuelto la marca preferida de cientos de mujeres exitosas.

En un mundo como este, se sabe la importancia que tiene escoger a conciencia todas las compras y consumos. Es por ello, que hoy se hará un recorrido por las campañas más representativas de Cuplé moda mujeres y se conocerá qué hay detrás.

Una elección para inspirarse Una de las claves del éxito de Cuplé es la elección de mujeres excepcionales para representar sus colecciones. En este sentido, Alejandra Silva y Almudena Fernández son dos icónicas que han colaborado con la marca en diferentes oportunidades para crear colecciones únicas.

Alejandra, publicista y dedicada a las redes sociales (también conocida por su matrimonio con Richard Gere) ha participado en cientos de colectas en favor de los menos afortunados y colaboró con Cuplé en una colección solidaria en la que parte de los beneficios fueron destinados a su fundación.

Por otro lado, Almudena se convirtió en referente de moda tras su segundo convenio con Cuplé en el año 2013, donde fue la cara de la línea ecológica de la marca, caracterizada por un estilo más étnico y con collares robustos.

Ambas personalidades se destacan por tratarse de mujeres fuertes, independientes, con ideales propios y motivaciones.

Compromiso Cuplé La elección de Cuplé no solo permite estar a la moda, sino también aportar el granito de arena a la sociedad y al medioambiente.

Causa social Uno de los valores fundamentales de la marca, además de servir de inspiración para otras mujeres, es poder colaborar con la comunidad. Como se ha mencionado antes, durante el 2016 participó junto con Silva de la colecta para la fundación RAIS, que apoya a personas en situaciones vulnerables o de indigencia.

Ese año, Cuplé diseñó una colección completa destinada a beneficiar a la organización. No era la primera vez que se involucra con causas sociales ni sería la última.

Protección del planeta Otro de los valores que hacen de Cuplé única en su clase, es su compromiso ecológico. La marca se preocupa por el impacto de su producción en el medioambiente y, por ello, desde hace algunos años empezó a experimentar con otros materiales menos contaminantes, como el caso del eco-cuero para bolsos y calzados. También para ropa están utilizando poliéster reciclado

Integración Pese a que la marca no está únicamente instalada en España, de hecho tiene sucursales por toda Europa, esta sigue siendo su casa central. Es en España que fabrica y produce la mayoría de sus colecciones e indumentaria.

La decisión de nacionalizar la industria, representa cientos de empleos dignos y remunerados.

Comodidad y tendencia en cada colección Aún más allá de todo lo que puede aportar Cuplé al mundo, lo más importante es que se encuentre comodidad en sus productos. Sus prendas son ideales para el uso diario y están diseñadas para ofrecer una experiencia de uso confortable.

Por otra parte, la marca refleja las tendencias más actuales en cada una de sus colecciones y, por ello, es una excelente opción para quienes quieren estar a la moda sin sacrificar el bienestar.

Hecho para cada mujer Cuplé es una marca de calzado, bolsos y ropa española referente en Europa que se debe conocer. Todos sus productos están inspirados en mujeres, con cientos de proyectos y ambiciones.

Alejandra Silva y Almudena Fernández son solo dos ejemplos de personalidades destacadas que han elegido trabajar con esta marca. Cualquiera puede animarse y unirse a ellas y descubrir todo lo que Cuplé tiene para ofrecer.