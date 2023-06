Invertir en viviendas de costa: precios, rentabilidad o revalorización futura, algunos aspectos a valorar este 2023

La llegada del verano, el aumento del turismo, el ajuste de precios de la vivienda en venta o el auge del alquiler vacacional están contribuyendo a que adquirir una segunda residencia cerca del mar se convierta en una buena oportunidad de inversión. Un año más, Solvia lanza su campaña de verano, que incluye más de 5.000 inmuebles a precios ajustados en zonas costeras La evolución positiva del turismo en los tres últimos años está suponiendo un gran aliciente para la economía española, a pesar de la coyuntura actual. Una tendencia que, tal y como muestran las últimas cifras oficiales, es previsible que se mantenga durante los próximos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los residentes españoles incrementaron sus viajes un 4,2% interanual durante el último trimestre de 2022. Así mismo, tal y como muestran otros datos recientes de este mismo organismo, solo durante el primer trimestre de 2023, España recibió la visita de 13,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un 41,2% más que en el mismo periodo de 2022.

Estas cifras, unidas a otros factores como la llegada del verano y las buenas temperaturas o el auge del alquiler vacacional (el INE refleja que las viviendas en alquiler como opción de alojamiento acapararon el 8,1% de los viajes del cuarto trimestre de 2022, con un aumento del 7,9% interanual), están contribuyendo a que adquirir una segunda residencia cerca del mar sea ahora mismo una buena oportunidad de inversión.

Dado que este tipo de operaciones requieren tener varios factores en cuenta, los expertos de Solvia, firma de servicios inmobiliarios para particulares, empresas e inversores, identifican las principales cuestiones que hay que saber este 2023 antes de invertir en una segunda vivienda en la costa:

Lugo, Almería y Murcia, provincias más asequibles para comprar. Según los datos del Colegio de Registradores, el valor promedio de la vivienda en las provincias costeras se situó en unos 1.790 €/m2 de media en el primer trimestre, aunque con variaciones según la ubicación. En este sentido, las zonas más asequibles para comprar serían Lugo (917 €/m2), Almería (1.072 €/m2) y Murcia (1.101 €/m2). Al otro extremo se situarían Guipúzcoa (3.366 €/m2), Islas Baleares (3.027 €/m2) y Vizcaya (2.862 €/m2), como los territorios con playa más caros para adquirir una vivienda.

Más de 5.000 viviendas en la costa

Conscientes de la importancia de la vivienda de costa como inversión, Solvia lanza un año más su campaña de verano con inmuebles a precios ajustados para destinar a segundas residencias o una selección de chalets independientes en su mayoría en zonas costeras. La cartera seleccionada está integrada por más de 7.500 viviendas, con un precio medio de 58.000 euros y una superficie media de 118 m2.

Aunque la promoción también incluye inmuebles en municipios de interior, la campaña incluye un total de 5.320 viviendas en zonas de playa, con un coste promedio de 58.000 euros y una superficie media de 108 m2. Las provincias costeras con mayor número de viviendas disponibles son Murcia (1.196), Alicante (1.147), Valencia (883), Tarragona (400), Almería (359), Barcelona (295), Castellón (239), Asturias (155), Girona (146) y Cádiz (119).