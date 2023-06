Ventajas y desventajas del uso de ChatGPT en los menores

A través del uso de ChatGPT, los menores pueden acceder a contenidos educativos, mejorar sus habilidades lingüísticas, gramaticales y de escritura, y generar ejercicios, problemas y preguntas para evaluar sus conocimientos sobre un tema. Sin embargo, ChatGPT podría aportar respuestas o contenido inadecuado para los menores, además de que la veracidad y la privacidad de la información no están garantizadas, por ello desde Qustodio recomiendan que los padres eduquen a sus hijos en estas herramientas En la era digital actual, los menores mantienen una constante interacción con la tecnología. Son nativos digitales que han asumido, de forma natural, su estrecha relación con una tecnología que forma parte de sus vidas desde su más tierna infancia. De hecho, los jóvenes suelen ser los early adopters de las aplicaciones más innovadoras.

Uno de los avances tecnológicos más recientes es ChatGPT, un revolucionario chat de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que abre un nuevo campo de funcionalidades útiles tanto para el ámbito personal, como para el profesional: búsqueda avanzada de información, generación automática de textos, creación de líneas de código, comparativas, traducciones, resúmenes…

Sus posibilidades son sorprendentes, pero al mismo tiempo, eso también plantea una importante duda sobre su uso: ¿es seguro para los menores?

Por ello, Qustodio, la plataforma líder mundial en seguridad y bienestar digital para familias, ha detallado las principales ventajas y desventajas del uso de ChatGPT por parte de los usuarios más jóvenes.

Ventajas de ChatGPT para los menores

Acceso a información educativa: puede ser una práctica herramienta para que niños y adolescentes obtengan información y respuestas a sus preguntas: pueden utilizarlo para buscar explicaciones sobre conceptos académicos, temas de interés informativo y para ampliar su conocimiento general. Práctica del lenguaje: interactuar con ChatGPT puede ayudar a los menores a mejorar sus habilidades lingüísticas, gramaticales y de escritura. De esta manera, pueden practicar la formulación de preguntas y aprender a expresar sus ideas de manera clara y coherente. Entrenamiento para exámenes: una de las funciones más interesantes para los estudiantes es la opción de generar ejercicios, problemas y preguntas partiendo de un contenido. Así, indicándole cuales son los temas que entran en un examen, ChatGPT puede proponer ejercicios específicos y corregir después los resultados. Así el alumno sabrá cuáles sus fallos y qué es lo que debe repasar. Desventajas y consideraciones de seguridad

Contenido inapropiado: aunque se han implementado medidas para filtrar contenido inapropiado, existe probabilidad de que ChatGPT pueda aportar contenido o respuestas que no sea adecuado para los menores. Por lo tanto, los padres deberían supervisar su uso para evitar que los más jóvenes accedan a información inapropiada. Veracidad de la información: ChatGPT genera respuestas basadas en patrones y datos previos, lo que significa que no siempre puede garantizarse la veracidad o exactitud de la información proporcionada. Los menores deben ser conscientes de que no toda la información generada por la plataforma es necesariamente precisa y se les debería animar a verificarla a través de fuentes fiables. Riesgos de privacidad: todas las interacciones con ChatGPT quedan registradas y pueden ser examinadas después por los desarrolladores de OpenAI, para continuar entrenando esta herramienta. Por ello, es fundamental enseñar a los menores a no proporcionar información personal identificable y a ser cautelosos al compartir cualquier tipo de datos sensibles. Para Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio, "estas herramientas que trabajan con inteligencia artificial, como ChatGPT, son realmente innovadoras. Sin ninguna duda, los niños acabarán utilizándolas, por eso es imprescindible que los padres les eduquen en el uso responsable de la tecnología y supervisen su conducta online. Solo así, los menores podrán beneficiarse del potencial de ChatGPT sin poner en riesgo su seguridad".