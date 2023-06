Almotech lanza al mercado Yenxa, un pequeño electrodoméstico capaz de transformar aceite usado en jabón

La startup navarra Almotech ha creado un pequeño electrodoméstico capaz de transformar el aceite usado en jabón con un kit de cápsulas biodegradables Se trata de Yenxa, un dispositivo que permitirá revolucionar el ámbito del reciclaje de aceite a nivel doméstico. Con Yenxa los usuarios podrán producir jabón líquido para lavadora, libre de fosfatos, sulfatos, blanqueadores ópticos y parabenos, y con una eficacia probada. Además, Almotech está colaborando con el Centro Tecnológico Leitat para obtener nuevas formulaciones.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Mediambiente, la empresa anunció la puesta en marcha de una campaña de preventa, que comenzó el mismo 5 de junio, en su ecommerce con la que aspira validar el mercado potencial del electrodoméstico, así como perfeccionar el 'product market fit', para poder evaluar si el producto cumple con las necesidades de las personas. De manera preferente durante dicha campaña de preventa la empresa quiere premiar y fidelizar a los clientes mediante la entrega de un kit de lanzamiento con importantes descuentos y con envíos incluidos a la península. La entrega está prevista para octubre.

"Hemos diseñado un pequeño electrodoméstico que transforma el aceite usado en un bien de primera necesidad, jabón de diferentes usos, mediante un kit de cápsulas biodegradables. Se trata de un dispositivo automático, intuitivo, de diseño sofisticado y seguro", ha señalado Ana Martínez Tanco, directora gerente y cofundadora de Almotech junto a Javier Vidorreta. "Creamos conciencia, facilitamos hábitos ecológicos y evitamos desplazamientos apostando por el do it yourself", ha apuntado Ana Martínez Tanco, quien asegura que con el pequeño electrodoméstico el usuario "sólo debe preocuparse de incluir el aceite, el agua y las dos cápsulas Almotech para hacer jabón de forma automática" De esta manera, la empresa contribuye a un cambio de paradigma respecto al reciclaje de aceite al facilitar, gracias a la tecnología y la innovación, una solución ecosostenible a los residuos generados en casa.

En palabras de su cofundadora, "Yenxa pretende convertirse en una solución sostenible para tomar conciencia sobre el impacto negativo que genera el vertido del aceite usado al contaminar el agua, así como las consecuencias negativas en la vida acuática".

Cada consumidor genera al año unos 4 litros de aceite doméstico usado. Se estima que dos tercios de este residuo acaban en las alcantarillas, representando 120 millones de litros vertidos teniendo en cuenta que España mueve unos 180 millones de litros de aceite vegetal usado anualmente. Estos vertidos suponen una contaminación de 18 mil millones de litros de agua por exposición directa. Esto equivale a que cada persona al año contamina el equivalente al consumo de agua de una persona durante 35 días. La Ley de Residuos y suelos contaminados obligará a los ayuntamientos a recoger el aceite de manera separada para su valorización, así se incentivará a que la población recicle esta sustancia. El calendario de implantación está fijado para 2025. La empresa está alineada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.