La importancia de contar con un seguro de asistencia de viaje, por Mastery

Existe un aspecto fundamental que no puede pasar desapercibido al momento de escoger un destino y comenzar a planificar cualquier viaje: la contratación de un seguro de viaje fiable y de alta cobertura

Contar con la protección de este tipo de coberturas es una decisión inteligente porque ninguna persona está exenta de sufrir imprevistos durante sus vacaciones y, en el caso del exterior, el no dominar un idioma o no saber cómo operar ante eventuales emergencias puede representar un gran problema.

En este contexto, existen compañías como Mastery que brindan un servicio completo de asistencia al viajero para ejecutivos de empresas.

El valor de contratar un servicio de asistencia al viajero A la hora de planear un viaje siempre se tiene en cuenta los lugares a visitar, traslados, excursiones y las comodidades. Sin embargo, algo que no debe faltar en esa planificación es la inclusión de una buena cobertura de asistencia al viajero. Los imprevistos de enfermar, sufrir recaídas con patologías preexistentes, padecer un accidente o experimentar dificultades con el equipaje son bastante frecuentes, por lo que estar debidamente protegido es lo más recomendable.

La presencia de un seguro de viaje contribuye a evitar aquellos gastos médicos o farmacéuticos que en ciertos países como Estados Unidos suelen ser muy elevados. Incluso algunas compañías aseguradoras, para casos no planificados, anexan servicios con traductores y ayuda en los trámites de hospitalización para garantizar que el turista reciba atención lo antes posible. Del mismo modo, las empresas de asistencia al viajero pueden dar asesoramiento sobre los procedimientos de viaje, información relativa al visado o facilitar información de seguridad acerca del destino.

Otro beneficio relevante de contar con esta cobertura está relacionado con la protección financiera frente a los problemas relacionados con el retraso o cancelación de vuelos por cuestiones climáticas o médicas, pérdida del equipaje o de la documentación. En el caso de retrasos y cancelaciones, la compañía contratada puede ayudar al viajero afectado a recuperar los costes adicionales o gestionarle un alojamiento de emergencia.

Seguro de viaje corporativo: innovación, tecnología y seguridad en un mismo producto Mastery, a través de Corporate Mobility, ofrece una completa asistencia en viaje para ejecutivos con eje en la innovación, tecnología y seguridad.

La prestación corporativa que prevé un “único contrato para la empresa” incluye coberturas por anulación de viaje, fallecimiento o invalidez por accidente, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos o de hospitalización, robo y daños materiales al equipaje, responsabilidad civil privada, transporte y repatriación sanitaria de heridos (fallecidos también) y familiares, gastos odontológicos de urgencia en el extranjero, entre otros.

Brinda un amplio servicio con flota de vehículos, seguros de ciberprotección, automoción, planes de pensión, etc.

En resumen, Mastery es un sinónimo de fiabilidad con sus completos planes de prevención de riesgos y diversidad de pólizas.