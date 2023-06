¿Qué es somatizar?, por Contigo Psicología

La somatización es un conjunto de síntomas físicos que no son originados por enfermedades o deficiencias fisiológicas. Estos padecimientos son causados por problemas emocionales o psicológicos que afectan la salud mental del paciente e influyen en su bienestar físico. La genética, el estrés y el estilo de afrontamiento aumentan la posibilidad de padecerlo.

En estos casos, la sintomatología varía o se acentúa según las condiciones del paciente, por lo cual puede ser difícil de detectar. Generalmente, se deben visitar varios especialistas para descartar posibles enfermedades físicas. Además, se necesita consultar profesionales de salud mental como Contigo Psicología para obtener un diagnóstico.

Síntomas frecuentes de la somatización La somatización es un problema complejo que implica múltiples factores, ya que se presenta a nivel físico, pero tiene un origen emocional y social. Las causas principales son el estrés, la depresión, la ansiedad o la mala gestión emocional. Como resultado, se presentan molestias musculares en zonas como los hombros, la espalda, el abdomen y el cuello.

Otro síntoma persistente es la fatiga, y dependiendo de la intensidad en la que se manifieste, puede provocar sensación de debilidad y trastornos del sueño. A su vez, suele desencadenar cefaleas, migrañas o desvanecimientos por el cansancio extremo, e incluso es capaz de influir en el apetito de las relaciones íntimas, generando impotencia o amenorreas severas.

Por otra parte, hay personas que desarrollan problemas estomacales como diarrea, dolor epigástrico e intolerancia a algunos alimentos; afecciones respiratorias como dificultad para respirar y sensación de ahogo o problemas cardíacos como taquicardias, presión en el pecho y mareos.

¿Cómo dejar de somatizar con ayuda profesional? No existe un tratamiento específico para dejar de somatizar, ya que puede variar dependiendo de los síntomas que tenga la persona y la persistencia en la que se presenten. Los métodos más empleados son las técnicas de relajación, sin embargo, se recomienda buscar ayuda psicológica profesional.

Los especialistas recomiendan buscar apoyo psicológico cuando los problemas de salud que se experimentan no tienen causas físicas aparentes. Esta situación puede ser el primer indicio de somatización y detectarla a tiempo, puede aumentar la eficacia del tratamiento.