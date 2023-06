El autor teatral de los grupos aficionados, José Cedena

El sainete es una pieza dramática y humorística característica de España. Básicamente, los sainetes consisten en reflejar a una serie de personajes a través de un carácter costumbrista y popular. Se trata de un estilo teatral que ha gozado de gran popularidad en distintos siglos. Actualmente, múltiples grupos teatrales no profesionales tanto de España como de otros países hispanoparlantes representan obras de este tipo para entretener a su público.

En este contexto, no es de extrañar que José Cedena sea uno de los autores más representados por los grupos aficionados al teatro de España. Sus textos de carácter popular son garantía de risa permanente para todo tipo de públicos. Además, la brevedad de sus sainetes (alrededor de media hora), que son la mayor parte de su producción, resultan más fácil de aprender para todos esos actores no profesionales, que lo único que buscan es pasar y hacer pasar un buen rato haciendo teatro.

José Cedena ha revitalizado al sainete Este género teatral ha tenido distintas épocas de esplendor. Si bien sus inicios se remontan al siglo XVII, los sainetes alcanzaron gran popularidad en la primera mitad del siglo XIX, de la mano del autor Ramón de la Cruz. A finales de este mismo siglo, la duración promedio de estas piezas se extendió aproximadamente hasta los 45 minutos. Más adelante, este género entró en decadencia, pero recientemente ha vuelto a ganar espacios por la obra de autores como José Cedena.

Considerado el revitalizador del sainete, un género que, desde los hermanos Álvarez Quintero (principios del siglo XX), había quedado un tanto olvidado, José Cedena ha conseguido ponerlo de nuevo de actualidad y son innumerables los grupos de teatro aficionado que vuelven a representarlos en sus pueblos o en sus barrios.

La obra prolífica de José Cedena Recientemente, este autor acaba de publicar el libro número cuarenta de su cuenta particular. Se trata de una nueva parodia de la Antigua Roma titulada El emperador pirómano. Además, en poco tiempo estará en la calle otro libro más con ocho sainetes, titulado ¡Una de sainetes!.

José Cedena, oriundo de Malpica del Tajo, publicó su primer libro en 2005. Desde entonces ha editado a un ritmo de entre 2 y 3 obras por año. En su página web oficial, es posible encontrar más información sobre sus libros. Desde allí también se puede acceder a su canal de YouTube y visualizar algunas de sus piezas teatrales y filmaciones de sus representaciones con su Grupo de Teatro La Corropla.

Hoy en día, José Cedena es uno de los autores más populares entre los grupos de teatro aficionados que buscan representar sainetes para hacer reír a su público.