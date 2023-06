Álvaro Cuevas presenta 'Donde acaba todo. El planeta perdido', una historia de ciencia ficción del futuro de la humanidad

El autor malagueño Álvaro Cuevas presenta su nueva obra narrativa de ciencia ficción que pretende hacer una crítica a la evolución de la humanidad y a las diferentes amenazas de extinción a las que se expone la raza humana.

A través de una trama aventurera y una lectura rápida y amena, Donde acaba todo. El planeta perdido pretende atrapar a los lectores en una historia emocionante y llena de aventuras.

¿De dónde nace la idea de crear esta historia?

Creo que es una mezcla de estilos, pero principalmente se debe a mi amor por la ciencia ficción desde que leí futuros distópicos como Un mundo feliz, La carretera y ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?. Son historias que van más allá del mero entretenimiento. Permíteme explicarme: estoy seguro de que todos estos autores reflexionaron sobre problemáticas muy cercanas a su propia época y buscaron que los demás también reflexionaran.

En mi caso, al escribir la novela, me preocupaba cómo seremos en unos siglos. Si a pesar de nuestro avance físico, experimentaremos una involución como humanidad. Estoy convencido de que la nanobiología y las corporaciones transformarán nuestra forma de vida, pero ¿seguiremos siendo los mismos? Entonces, me planteo otras preguntas: ¿qué nos hará diferentes?¿Podremos elegir nuestra apariencia física? ¿Cómo se establecerá un orden en este nuevo mundo en el que todos son capaces de hacer de todo? En este libro, intento responder a todas estas interrogantes y más que prefiero que los lectores descubran.

¿De dónde sale la inspiración para crear y desarrollar cada protagonista?

Me inspiro mucho en películas y series que me gustan. Por ejemplo, Atlas es una especie de Anakin Skywalker, siempre en el límite entre el bien y el mal. Akrón es como un detective gruñón dispuesto a todo por lograr su puesto como lugarteniente, similar a Rick Deckard. En cuanto a Nea, uno de los mejores personajes del libro, intenté equilibrar su personalidad con la fuerza de personajes como Ripley, Trinity e incluso Katniss Everdeen, las mujeres más fuertes de la ciencia ficción.

¿Qué es lo que hace que Donde acaba todo sea una obra única en el género de la ciencia ficción?

Los sucesos que ocurren en la novela son, en su mayoría plausibles, lo que invita a reflexionar. Muchas de las situaciones que se describen ya están ocurriendo en la actualidad. Además, lo que la hace única es el ritmo con el que se desarrolla toda la trama.

He aprovechado mucho de lo que aprendí al escribir guiones para dotar de dinamismo a los capítulos y, en particular, a los diálogos. Esto es algo que me han comentado mucho, que gracias a esos diálogos y a la forma en que está narrada, la novela se puede leer en un fin de semana.

¿Qué experiencias se busca crear en las personas cuando lean esta historia?

Me gustaría que reflexionaran y pensaran como grupo si todos deseamos adentrarnos en este futuro. Estoy seguro de que más de uno firmaría sin dudarlo por los avances tecnológicos y genéticos que presento, pero a mí me aterra. En el fondo, esta novela es una crítica hacia la humanidad y la esencia que estamos destinados a perder

¿De qué trata la trama de la novela, gira alrededor de un tema o mensaje en específico?

La novela se divide en dos tramas: en la primera, se cuenta la historia de Atlas, un joven que se une a un grupo de prisioneros en su búsqueda de la Tierra. Este grupo participa en una especie de "Juegos Olímpicos" en los cuales pueden obtener un cargo de gran importancia si logran encontrar el planeta perdido.

Paralelamente, seguimos a Akrón, un aspirante a lugarteniente que ha sido enviado para investigar la amenaza de unos Seres Digitales que han surgido después de mucho tiempo y que tienen la capacidad de derrocar al gobierno.

¿Qué son exactamente los seres digitales?

Los "Seres Digitales" son individuos que han sufrido en la vida, han sido maltratados, han abusado de ellos y han sido violados hasta tal punto que han perdido la fe en la humanidad, optando por desprenderse de sus cuerpos para evitar que sean lastimados. Sin embargo, sus mentes y recuerdos siguen intactos. Estos seres, que han sido prohibidos, emergen en la historia después de muchos años.

¿Por qué aparecen de repente?

Han encontrado un líder llamado Merx, un Ser Digital cansado de esconderse y que ya no está dispuesto a vivir con miedo. Su misión es derrocar al gobierno que los ha perseguido y traicionado, porque les prometieron que la única manera de cesar su sufrimiento era permitir que se deshicieran de sus cuerpos, pero era todo una mentira para sacar esa lacra del sistema.

¿Cuántos libros complementarán la saga completa?

La idea es cerrar todo en tres novelas. No descarto la posibilidad de crear un spin-off centrado en algún personaje que considero interesante de explorar, así como profundizar en algún acontecimiento del pasado que se relata en el primer libro.

El libro está disponible exclusivamente en Amazon, en sus tres versiones: tapa blanda, tapa dura y formato Kindle.