El incuestionable talento de Luis Miguel 2

Conocido como "El Sol de México", Luis Miguel es uno de los cantantes más famosos de la música en español. Ha vendido millones de discos en todo el mundo, cantado múltiples géneros y estilos.

Su peculiar estilo y manera de cantar han puesto en él miles de miradas, tanto como en Guillermo Elías, conocido como el Luis Miguel 2, quien debido a su parecido con el artista, ha realizado sus propios shows en salones y programas de TV. Esto lo ha convertido en el único doble de Luis Miguel reconocido por el mismo artista.

¿Quién es Guillermo Elías? El cantante Luis Miguel es uno de los artistas latinos internacionales más populares de la música mexicana, aunque también le van muy bien las baladas y las canciones pop. El mismo es considerado un hombre excepcional e incomparable, no solo por su talento vocal, sino por su particular puesta en escena, que le ha permitido cautivar a miles de personas alrededor del mundo.

No obstante, conseguir la genialidad, talento y parentesco de este artista, parece ser una tarea difícil o, mejor dicho, algo exigente. Sin embargo, esto no ha sido un problema para Guillermo Elías, un intérprete de Luis Miguel que ha sabido cómo ganarse el corazón de las fans del artista, tanto de particulares como de celebridades.

El intérprete Elías se ha puesto su mejor traje y ha entrenado su voz a lo largo de los años, para imitar al artista más cotizado de la música en español, a través de sus diferentes shows en vivo, originales, románticos y divertidos, los cuales le han abierto paso en el mundo del espectáculo y a todo tipo de eventos públicos y privados.

Un parecido al cantante Luis Miguel difícil de desaprovechar El parecido que tiene Guillermo Elías con el cantante real es de apreciar, tanto que el mismísimo artista ha decidido contratarlo para despistar a los molestos paparazzis durante su gira por América, y quien quita, quizás podría ser su doble para próximos proyectos importantes.

Aunque el intérprete no sabía cantar absolutamente nada, sabía algo de música, solo era cuestión de tiempo, práctica y un vestuario adecuado, para ofrecer sus servicios como intérprete del artista y ser invitado a programas televisivos nacionales e internacionales, debido a su gran talento.

Desde hace más de 30 años, Elías se gana la vida imitando al Sol de México, ya que, después de un buen tiempo estudiándolo y de que muchas personas le dijeran de su parecido con el cantante, empezó a perfeccionar su voz, movimientos y contratar sonidistas para ofrecer una puesta escena de 40 minutos digna de aplausos y admiración, tanto como el del mismo Luis Miguel.