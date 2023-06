AyF Asesores, conocer la Ley de Segunda Oportunidad

Durante el tercer trimestre del año 2021, más de 7.000 personas quedaron exoneradas de deudas en España, gracias a que se ampararon bajo la Ley de Segunda Oportunidad. Este es un mecanismo legal que busca facilitar la reorganización y reintegro a la actividad económica de personas y empresas que se encuentran en situación de insolvencia.

En lo que va de año, la firma de servicios jurídicos y financieros AyF Asesores Lleida ha logrado 10 autos de cancelación de deuda para sus clientes, con un importe global 1,6 millones de euros.

Una nueva oportunidad Este mecanismo ofrece a personas y empresas que se encuentran en una situación de insolvencia la posibilidad de renegociar sus deudas o de cancelarlas en forma total o parcial, con el propósito de que tengan una segunda oportunidad para salir adelante.

Para acogerse a esta normativa será necesario que los ciudadanos tengan deudas con al menos dos acreedores diferentes, que pueden ser entidades financieras, Hacienda o la Seguridad Social. Esta ley no solo protege a las personas de nacionalidad española, también ampara a ciudadanos extranjeros con residencia legal en el país.

Asimismo, las personas que deseen acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad deberán demostrar que están pasando por una situación económica complicada, por lo que no disponen de patrimonio suficiente para pagar sus deudas, pero que en el pasado fueron buenos pagadores.

En este sentido, la persona no debe haber sido condenada en los últimos 10 años por delitos económicos contra instituciones públicas como Hacienda y la Seguridad Social, entre otras.

Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho Para acogerse a esta normativa se deben contratar los servicios de un despacho de abogados especialistas en Ley de Segunda Oportunidad, como AyF Asesores. Sus profesionales prepararán toda la documentación necesaria con la finalidad de conseguir la exoneración de la deuda. Resumen de la situación del cliente, listado de deudas, ingresos y gastos mensuales, oferta de Acuerdo Extrajudicial de AEP, son algunos de los documentos requeridos para emprender este proceso.

Con toda esa documentación se acude el Notario o Registro Mercantil en el que se asignará al cabo de unas semanas un mediador concursal para el proceso de adhesión a la Ley de Segunda Oportunidad. Este mediador se reunirá con todos los acreedores para presentarles el acuerdo extrajudicial de pagos.

Si el 75 % de los acreedores aceptan el AEP, el cliente pagará conforme a lo establecido. En el caso de que no se acepte el acuerdo se va directamente a la liquidación del 100 % de la deuda. Al final del proceso, el mediador envía al juzgado las conclusiones y este entrega un Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

Novedades: la reforma septiembre de 2022 Con el propósito de hacer más rápido todo el proceso legal para lograr la exoneración de la deuda, la Ley de Segunda Oportunidad fue modificada en septiembre del año 2022. Algunos de los cambios introducidos en la reforma de la ley son las modificaciones en cuanto a los plazos para cancelar las deudas, así como la exoneración con conservación del activo con un plan de pagos y la no necesidad de notario o registro mercantil para el acuerdo extrajudicial de pagos.

Ahora el deudor podrá elegir entre la exoneración de su deuda a través de la liquidación de todos sus bienes, derechos e ingresos o mediante un plan de pagos. Esto le otorga el beneficio de conservar su vivienda, bienes y derechos necesarios para realizar su actividad habitual.

También cabe destacar que se acortaron los plazos para lograr la exoneración hasta un máximo de 18 meses. Con estas modificaciones, todo el procedimiento para conseguir la condonación de la deuda será más rápido y sencillo.