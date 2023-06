Empresa especialista en protección de inmuebles, Grupo Torneo

Las cámaras de seguridad son un sistema de vigilancia para controlar zonas de propiedades, como viviendas o empresas. Estas sirven para alertar sobre intrusos y prevenir robos. Sin embargo, los propietarios no se encuentran en sus inmuebles siempre y no pueden realizar el monitoreo de estos dispositivos.

Grupo Torneo es una compañía experta en vigilancia, control y servicios auxiliares con seguimiento de 24 horas con alcance a todo España. Además, usan tecnología de última generación para gestionar la seguridad de las propiedades, garantizando la seguridad y también la tranquilidad del cliente.

Grupo Torneo asegura la protección de sus clientes Esta empresa ofrece diversos servicios de vigilancia para preservar la seguridad de negocios de cualquier tipo. Desde comunidades e inmobiliarias hasta zonas portuarias y empresas de construcción.

Por otro lado, cabe destacar que no es una entidad novata en el sector de protección/seguridad porque cuenta con más de una década de experiencia. Sus profesionales están capacitados para cuidar los espacios por medio de un control diario con informes de acceso a las locaciones. Además, Grupo Torneo incluye la instalación y mantenimiento de dispositivos tecnológicos, como cámaras de seguridad y un sistema de alarmas que incorpora sensores de movimiento en las zonas comunes.

Grupo Torneo se caracteriza por ser versátil en todas sus labores, ya que se ajustan a los requerimientos de los clientes y también adaptan sus equipos para todo tipo de instalaciones. Su atención es personalizada y eficaz, lo cual permite una conexión mayor con los usuarios a través de una comunicación asertiva.

La importancia de la vigilancia profesional La prestación de servicios de vigilancia es una inversión necesaria que deben hacer todas las empresas. Esto se debe a que es una de las mejores maneras de proteger los bienes e inmuebles, previniendo hurtos, vandalismo o el acceso de personas no autorizadas. Por este motivo, es relevante realizar la contratación con una empresa profesional que cumpla con las reglamentaciones legales. También hay que considerar que no es suficiente adquirir equipos de seguridad si no cuenta con personal capacitado para usarlo.

Grupo Torneo garantiza la excelencia para garantizar la satisfacción de todos sus clientes y apoyarles en la gestión de estas actividades. Dado al buen desempeño de sus profesionales, Grupo Torneo cuenta con una excelente reputación, trabajando con pequeñas, medianas y grandes empresas.

Por otro lado, se implementan equipos eficientes de última generación que facilitan el cumplimiento de sus tareas de vigilancia con la empresa. Gracias a esto, pueden custodiar las puertas de acceso, zonas comunes y privadas bajo la normativa interna de la organización durante 24 horas todos los días. Además, sus servicios de instalación incluyen dispositivos, como lectores de rondas, localización con tecnología GPRS, delimitación de zonas perimetrales de control, uso de smartphones y una app para entregar reportes e información al instante.