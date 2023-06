¿En qué consiste el desarrollo humano?, según UpToYou

Las emociones juegan un papel muy importante en el desarrollo humano, ya que una comprensión adecuada o inadecuada de las mismas afecta en la forma como viven y toman las decisiones las personas. Por tal motivo, es necesario contar con el apoyo de profesionales experimentados en temas sobre las emociones en la acción humana y el crecimiento personal.

Tales profesionales están capacitados para mejorar las relaciones de los individuos, pero desde la interioridad. Asegurando una vida personal, familiar y laboral plena.

En este sentido, UpToYou cuenta con una plantilla de formadores con estudios en educación, filosofía, psicología y neurociencia, quienes están preparados para acoger cualquier realidad de las personas para potenciarla y hacerla crecer a su favor.

La fundación, a través de su innovador servicio social, parte de que la educación emocional es necesaria en todas las edades y ámbitos, con el propósito de lograr un desarrollo humano adecuado del individuo y de sus relaciones personales.

Qué es el desarrollo humano según UpToYou El desarrollo humano se refiere al crecimiento de la persona que se refleja en el progreso de sus capacidades, lo cual se traduce a una mejoría en diferentes aspectos de su vida, como lo es su salud física, mental, educativa, laboral, y por supuesto, el acceso a los recursos necesarios para tener una mejor vida.

No obstante, según la ONU, este concepto se define como aquella creación de las condiciones donde las necesidades fundamentales de la población son satisfechas, al igual que los derechos humanos básicos de estas. Sin embargo, UpToYou le da un enfoque más personal y con soporte científico a este término, alejándose de las condiciones consideradas puramente económicas o sociales.

Estos, por su parte, describen el desarrollo humano como un crecimiento que implica aceptar lo recibido, como (el cuerpo, historia personal o cultura) para luego abrirse un nuevo camino al crecimiento de la identidad personal y de las emociones bidireccionalmente.

Este desarrollo parte desde la niñez hasta la adultez. En cada época de la vida se puede ser maduro o inmaduro en función de si puede o no afrontar los retos propios de la edad. Implica la maduración emocional y moral, a través de la socialización, autodescubrimiento, nuevas experiencias vividas y la toma de decisiones propias. Tal cosa le ha permitido UpToYou crear un modelo único que traduce sus últimas investigaciones académicas y estudios en la neuropsicología en torno a este tema.

¿Cómo ayuda la fundación en el crecimiento de las personas? UpToYou ofrece una propuesta interesante para el crecimiento de las personas. La fundación cuenta con diferentes herramientas que ayudan al desarrollo humano de los niños, jóvenes y adultos, mediante libros sobre crecimiento y vocabulario emocional, al igual que talleres que abordan la vida familiar, laboral y de pareja.

También, ofrecen cursos de formación con actividades y complementos educativos, y actividades extraescolares para ayudar a los más pequeños de la casa a descubrir su realidad vital a través de sus experiencias diarias y emociones.

Por si fuera poco, sus modelos formativos son tanto presenciales, como virtuales, y cuentan con materiales de apoyo y planes de seguimiento continuos, que ayudan a las personas a crecer cada día en diversos países del mundo.

No obstante, la organización no solo se encarga de formar a familias o particulares, sino también a profesores, equipos empresariales y gerentes de centros escolares. Por lo que su propuesta basada en el autoconocimiento, maduración emocional y la mejoría de las relaciones personales, van más allá de un desarrollo personal, si no también organizacional.