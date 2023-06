El estado del sector de las ventanas, a debate en el Foro Internacional de Futuro de GEALAN

"Pensar en el valor añadido en lugar de en costes", fue el lema que el experto en mercados B2B reveló durante su ponencia. 700 personas asistieron a la reciente edición del Foro Internacional de Futuro de GEALAN En su edición de 2023, el Foro Internacional de Futuro de GEALAN ha vuelto a analizar las tendencias importantes del sector y ha contado con la participación de seis expertos y 700 asistentes.

Las cuatro ponencias in situ fueron retransmitidas vía streaming y traducidas al momento a ocho idiomas. La primera presentación técnica corrió a cargo de Martin Langen, director general de B+L Marktdaten GmbH, el Instituto de Estudios de Mercado de Bonn, con su ponencia principal 'Mercados en proceso de cambio'. En sus perspectivas para los próximos años, presentó al público las expectativas económicas, la posible evolución de los precios y las próximas tendencias tanto en la construcción de viviendas en general como en las obras de renovación, más concretamente, en la sustitución de las ventanas.

La segunda ponencia estuvo dedicada a los productos premium de la firma. André Wünsche, director del Centro de Gestión de Productos, Innovación y de Atención al cliente de GEALAN, quién esbozó la historia del desarrollo de la tecnología de superficies de primera calidad GEALAN-acrylcolor®, que sigue perfeccionándose constantemente después de más de 40 años. Además, presentó de manera exclusiva la combinación de la superficie de PMMA producida con una base principal de perfil gris oscuro y una selección de láminas decorativas a juego, que pronto serán una realidad.

En otra exposición se destacaron las interesantes posibilidades de las ventanas del futuro: las soluciones de automatización inteligente de la empresa, reunidas bajo la nueva marca de Smart-Home TEXINO, fueron un tema muy importante, como también las innovaciones en ventilación y las excelentes soluciones de planificación. A continuación, Karl Dietrich Wellsow, director general de la empresa perteneciente al grupo GEALAN, DBS (Digital Building Solutions), propuso nuevas vías para definir las ventanas del futuro en cuánto a diseño y tamaño para proyectos de construcción concretos.

Por último, y no por ello menos importante, el programa incluía una segunda ponencia destacada: El Prof. Dr. Stefan Wengler, profesor universitario y asesor de Marketing y Ventas en mercados B2B, dejó claro en su ponencia 'Servitization' que las expectativas de los clientes del sector están cambiando en favor de un servicio que cada vez más acompañe a los productos y reconozca y satisfaga con precisión las verdaderas necesidades del cliente: "Pensar en valor añadido en lugar de en costes" fue uno de sus lemas y, al mismo tiempo, un consejo bien intencionado para los responsables del sector.

Un evento cercano y flexible

Este evento reúne a todas las sucursales de GEALAN y en este sentido cada uno expuso un tema. La ponencia española destacó las numerosas ventajas de los elementos de PVC y explicó cómo los fabricantes de ventanas utilizan estos argumentos para convencer a sus clientes del valor añadido de una ventana de PVC.

Para terminar, las visitas guiadas a las dos plantas de Oberkotzau y Tanna pusieron el broche final al Foro Internacional de Futuro 2023. El director gerente de GEALAN, Ivica Maurović, se mostró muy satisfecho con esta edición: "pienso que para todos nuestros invitados ha habido un valor añadido, puesto que, los expertos arrojaron luz sobre temas estratégicos y aportaron consejos aplicables al negocio diario. De este modo, considero que todos nuestros socios se han quedado con una sensación muy positiva y así lo reflejan los comentarios que he recibido de ellos". Además, el director señala la importancia de reunirse y crear nuevas experiencias como un hecho cardinal que refuerza las relaciones personales y empresariales. Así pues, concluye el Foro Internacional de Futuro 2023, la cita que mide el estado del sector y crea un espacio donde intercambiar opiniones y debatir.