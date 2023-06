Doctor Klein explica las características de la piel sensible para poder identificarlas fácilmente

La piel sensible es una condición cutánea que se caracteriza por reaccionar inmediatamente ante estímulos externos, como cambios de temperatura o el estrés, entre otras situaciones de carácter emocional.

En Europa, el 37,6 % la población afirma tener la piel sensible o muy sensible y se estima que, para el año 2050, la cifra aumentará hasta un 50 %. Afortunadamente, gracias a los avances de la cosmética, existen tratamientos especializados para este tipo de piel.

Uno de ellos lo ofrece Doctor Klein, la marca española es pionera en la investigación, desarrollo y fabricación de cosméticos naturales especializados en pieles sensibles. Sus fórmulas están elaboradas a base de activos naturales que controlan los síntomas de la piel sensible, aportando luminosidad y belleza.

Doctor Klein explica las características de la piel sensible Desde la firma, destacan que la piel sensible se reconoce por ser fina y muy frágil. Algunos de los signos habituales que la caracterizan es la rojez, la picazón, la sensación de opresión y sequedad. También, suelen presentarse síntomas como descamación y alergias constantes, que generan una situación de incomodidad entre las personas que lo padecen.

Entre las principales causas de esta reacción es la falta de hidratación en la dermis. Sin embargo, los profesionales aseguran que también puede producirse cuando la piel entra en contacto con alguna sustancia o material que provoque una reacción. Por otro lado, factores como el estrés, la exposición excesiva al sol, así como el uso de ciertas telas, pueden provocar alergias en la piel.

Específicamente, en el área facial, la piel sensible se ve afectada por el uso de cosméticos y cremas inadecuadas que alteran la estructura de la piel. Debido a esto, la firma de cosmética natural y vegana se especializa en la fabricación de productos faciales biotecnológicos suaves, pero con altas concentraciones y efectividad que le aporta seguridad a la piel sensible.

Fabricación con altos estándares de calidad garantizan efectividad de los cosméticos En el año 2007, Georges Klein, tras 10 años de investigación en el mercado de la cosmética, se dio cuenta de que no existía una línea completa de productos naturales para cuidar y tratar la piel sensible, y a partir de ese momento nace la marca Doctor Klein.

Bajo la filosofía de dar soluciones a los problemas de las pieles sensibles, han conformado un departamento de I+D que se encargan de desarrollar productos más allá de la calidad. Su composición está libre de alérgenos y de aceites esenciales, que pueden causar efectos secundarios a la piel. Además, son elaborados con conservantes naturales, que no irritan la piel, por el contrario, aportan frescura y máxima hidratación.

La importante base tecnológica al seleccionar su materia prima y activos le ha permitido a la firma desarrollar más de 2100 fórmulas exclusivas que cumplen con los más altos estándares de calidad. Además, todos sus productos cuentan con el aval de la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, así como de la certificación COSMOS, debido a su eficiencia y efectividad para tratar las pieles sensibles.