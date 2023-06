USAGENCY consigue becas deportivas y representación para jugar al fútbol en EE. UU.

Los chicos y chicas que destaquen como futbolistas tienen una gran oportunidad de formarse académicamente en Estados Unidos y continuar en el mundo del deporte, con el respaldo de USAGENCY (United Sports Agency), fundada en 2020 por los jóvenes Antonio Aranda Rodríguez y Erik Rajoy Pujol. La organización se dedica a conseguir becas deportivas que reducen el coste de la carrera universitaria, con alojamiento, comida y seguro médico, además de representación deportiva en el futuro. Los líderes de USAGENCY convocan a deportistas de toda España a postularse online para participar en el próximo showcase Benidorm 2023, el 17 y 18 de junio, las promesas del deporte serán elegidas para continuar cumpliendo sus sueños.

Evento de valoración Para inscribirse en el showcase en Benidorm, los aspirantes deben tener un nivel deportivo lo suficientemente alto como para competir en las ligas universitarias, estar estudiando bachiller o grado superior, o tenerlo terminado, contar con una buena imagen en redes sociales y no tener agente o representante. Asimismo, los competidores no serán admitidos si ya han jugado profesionalmente.

La participación en el evento tiene un coste de 150 euros por persona e incluye el alojamiento, las tres comidas, ropa para presentar las pruebas, y seguro médico. El proceso de inscripción empieza al rellenar el formulario de elegibilidad, disponible en la página web de USAGENCY, para esperar que la agencia les contacte vía WhatsApp en caso de ser seleccionado.

Durante la preparación del viaje, los aspirantes podrán preguntar los detalles del showcase Benidorm 2023, segundo evento que la empresa realiza este año. Las jornadas se realizan para valorar el nivel deportivo de cada participante en el campo de juego.

Apoyo integral “Les ayudamos en todo el proceso de admisión, gestión de visado F-1, y seguimiento una vez estén en Estados Unidos”, afirma Aranda al explicar el acompañamiento de la agencia a los jugadores. USAGENCY trabaja con más de 175 universidades, cuyos entrenadores reclutan futbolistas para sus equipos. Además de forjarse un futuro profesional, los seleccionados también disfrutarán de entrenamientos diarios, atención de fisioterapeutas, viajes con su equipo y el reconocimiento del colectivo.

Una vez conocida la universidad a la que irá cada becado, la empresa negociará el porcentaje de esta, que podrá llegar al 100 %. Las pocas plazas disponibles por año garantizan una atención personalizada y familiar a cada uno de los que confían en USAGENCY, no solo para obtener una beca, sino para competir en la liga semi-profesional de verano en EE. UU., o para ser representado por la agencia en un futuro.