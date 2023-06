La Casona Encanto Rural, un lugar ideal para unas vacaciones en familia o escapadas en pareja

Siempre que se avecina el periodo vacacional, las personas suelen mirar portales reputacionales sobre zonas y establecimientos turísticos en la zona elegida por la familia para pasar unos días de vacaciones en familia.

Habrá quienes tengan mucho interés por conocer el Oriente de Asturias por sus afamadas playas naturales y su proximidad a los Picos de Europa. Este se puede presentar como un lugar ideal para disfrutar de todo tipo de actividades de naturaleza.

Por este motivo, uno de los lugares que se pueden mirar es Llanes, así como opiniones sobre algún hotel rural en Llanes en Trip Advisor, Google, etc.

Entre todos los establecimientos, las opiniones de los clientes de La Casona Encanto Rural, motivan a buscar más sobre este lugar. No solo por la calidad de sus instalaciones y servicios exclusivos, sino también por su entorno y la posibilidad de realizar actividades multiaventura de todo tipo para adultos y niños.

Estas son algunas de esas opiniones en Trip advisor y Google que sorprenden tan gratamente:

Opinión del 20 de mayo del 2022

“Volveremos. Un alojamiento ideal. Es la segunda vez que vamos con nuestros gemelos y es que no podemos estar más contentos con la estancia. A todo lujo y mimo. El espacio de spa es genial. Y la ubicación estupenda. Gracias de nuevo por brindarnos un estupendo fin de semana familiar.”

Opinión del 3 agosto del 2022

“Trato excelente. Hemos estado 3 adultos y 2 niñas, alojamiento totalmente recomendable. Apartamentos muy limpios, cómodos y bien equipados. El jardín y el spa perfectos para descansar y disfrutar del entorno. A destacar el maravilloso trato de Sara, siempre pendiente de nuestras necesidades y con una continúa comunicación. Buena ubicación para poder ir a las playas y al centro de Llanes. A dos minutos una sidreria que también merece la pena visitar. Sin duda repetiremos la estancia”.

Opinión del 14 octubre del 2022

“Un verdadero encanto. Estuvimos alojados como familia con tres hijos y disfrutamos mucho. El jardín es estupendo para que puedan jugar y disfrutar al aire libre. La piscina con sauna está genial, especialmente porque es exclusivo y los peques no molestan a nadie. El trato personal ha sido inmejorable y nos ayudaron mucho a aprovechar nuestro viaje y varias excursiones a lo máximo. ¡El desayuno entregado por la mañana con pan y bollería todavía calentita es todo un lujo! Si volvemos a la zona siempre volveríamos a alojarnos aquí 100 %”.

Opinión del 17 de mayo 2023

“Hemos estado este fin de semana en pareja por celebrar mi cumpleaños.

De verdad encantados. Si hubiese una sexta estrella se la daría. La casa muy muy bonita. La habitación muy amplia con dos dormitorios. Limpio bien distribuido. La cocina totalmente equipada. El spa muy muy bueno. Solo para nosotros y total intimidad. Y por supuesto, Sara muy atenta a todos los detalles, nos explicó lugares que ver, sitios donde comer y muchos detalles de la zona. Espero poder volver en otra ocasión”.