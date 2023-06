Síndrome de transfusión feto-materna. ¿Cómo detectar la negligencia médica?

Una de las causas de sufrimiento o muerte fetal es el síndrome de transfusión feto materna. La patología se presenta mayoritariamente en embarazos gemelares y puede ser detectada durante la gestación para salvar a las nuevas vidas y a la gestante. Sin embargo, puede ocurrir que el médico no detecte esta complicación y el hecho de no ofrecer atención inmediata de calidad lo lleve a ser demandado por quienes contratan a abogados especialistas en negligencias médicas. Para apoyar a las familias que atraviesan por esta difícil circunstancia, Rafael Martín Bueno ofrece sus servicios como único jurista dedicado exclusivamente a atender casos de negligencias médicas en España, con especialización en embarazadas y partos.

Experiencia y sabiduría Más de 23 años de experiencia en la defensa de los derechos de las víctimas de negligencia médica avalan la trayectoria de Rafael Martín Bueno como referencia en el país en este tipo de casos, incluso cuando se presenta la transfusión feto materna, que ocurre ante el paso de eritrocitos fetales a la sangre de la madre. La patología genera consecuencias perjudiciales, incluso la muerte intrauterina y puede solucionarse con tratamientos quirúrgicos, como el uso de láser para coagular las comunicaciones vasculares placentarias.

Cuando los ginecólogos u obstetras de centros públicos o privados no detectan esta situación y las familias atraviesan la experiencia de la afectación o muerte del o los bebés, o la madre, pueden acudir al despacho de Rafael Martín para ser asesorados durante todo el proceso que implica la demanda, la presentación de pruebas e informes periciales, así como otros procedimientos jurídicos, en busca de una indemnización.

El equipo de abogados comprende la situación particular de cada caso y apoya a todos aquellos que soliciten sus servicios con una primera consulta gratuita, en la que analizarán el caso y determinarán su viabilidad. La claridad, objetividad y empatía acompañarán el hacer de estos juristas a la hora de explicar al cliente si su caso de negligencia médica relacionada con el síndrome de transfusión feto materna puede comprobarse o no.

Alerta ante las señales Al ser una patología infradiagnosticada por su difícil detección, la transfusión feto-materna generar una amplia variedad de manifestaciones clínicas en el feto y la gestante.

La falta de un monitoreo adecuado, falta de información al paciente, ausencia de exámenes como la amniocentesis, la omisión de medidas más radicales, como la reducción fetal, la cirugía fetal, o la no inducción de un parto prematuro, son razones por las que se puede demandar, de la mano de abogados especialistas en negligencias médicas.

Obtener una compensación monetaria por daños sufridos en la salud es un derecho que requiere de la asesoría de abogados expertos como Rafael Martín Bueno y su equipo.