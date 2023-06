Ser Guardia Civil paso a paso

A la hora de formar parte de la Guardia Civil, es fundamental superar una serie de pruebas que evaluarán al aspirante en diversas competencias necesarias para poder ejercer las funciones específicas del puesto. Para poder garantizar una buena preparación hacia el objetivo de ser guardia civil, desde MasterD, academia líder en la preparación de oposiciones desde hace casi 30 años, con centros por toda España y más de 95.000 alumnos al año, cuentan las claves de este proceso selectivo.

Cómo convertirse en Guardia Civil, con MasterD El procedimiento de oposiciones para Guardia Civil consta de diversas pruebas. En primer lugar, la prueba de conocimientos teórico-prácticos. El tiempo de esta prueba es de 140 minutos en total (dos horas y 20 minutos) y consta de los siguientes ejercicios:

Prueba de ortografía

Consistirá en la realización de un ejercicio con cinco frases, en las cuales se encontrarán subrayadas cuatro palabras o expresiones en cada frase. Deberán señalar las que presenten falta ortográfica.

Prueba de gramática

Consistirá en la realización de un ejercicio con cinco preguntas. Tendrán que señalar aquellas frases o expresiones que no son correctas desde los puntos de vista morfológico y/o sintáctico.

Prueba de conocimientos generales

Consistirá en la contestación a un cuestionario de cien preguntas tipo test, extraídas del “temario”.

Prueba de lengua inglesa

Consistirá en la contestación a un cuestionario de veinte preguntas tipo test, con un nivel compatible con los contenidos contemplados para la Educación Secundaria.

Tanto en la prueba de conocimientos como en la de inglés cada pregunta tiene una única respuesta válida. Es importante señalar que las preguntas contestadas incorrectamente tienen penalización y no se penalizan la pregunta no contestadas, por lo que la estrategia en contestar también es importante en esta prueba si se tienen dudas con alguna de las preguntas.

A continuación, los futuros aspirantes a Guardia Civil deberán enfrentarse a una evaluación psicotécnica consistente en dos instancias, una Evaluación de Aptitudes Intelectuales y una Evaluación de Perfil de Personalidad. Esta fase, se complementan con las pruebas de aptitud física que consisten en prueba de velocidad, de resistencia muscular, de extensión del tren superior y de natación.

Para finalizar el proceso de oposición, el aspirante realizará una entrevista personal. Esta prueba consistirá en la evaluación de la capacidad de los aspirantes para adecuarse a las exigencias derivadas del desempeño profesional.

