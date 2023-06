La Blissim de junio selecciona los imprescindibles para las escapadas de verano

Ya a la venta en www.blissim.es, la cajita de este mes incluye dos productos en tamaño venta y varios esenciales de belleza franceses de marcas como Embryolisse o Huygens Blissim, la marca francesa líder de e-commerce de belleza, te invita este mes de junio a embarcarte en una nueva aventura beauty. Se trata de una cajita de inspiración tropical con nuevos descubrimientos de belleza que no pueden faltar en las escapadas de verano.

¿Qué hay en su interior?

Dentro se podrá encontrar encontrar, por primera vez el labial Banana Beauty en formato venta, un formato mate aterciopelado en un tono nude adecuado para todos los tonos de piel valorado en 27,99€; la mascarilla 2 en 1 BC "Sun Protect" de Schwarzkopf, que aporta brillo y flexibilidad al cabello sensibilizado por el sol; el Gel de pies antifatiga de Baïja con un 96% de ingredientes de origen natural también en formato venta; el gel nettoyant de cara de Huygens y la emblemática mascarilla hidratante de Embryolisse.

Disponible en www.blissim.es desde 16,90€ con envío incluido (valorada en 59€).

Creada en 2011 por Quentin Reygrobellet, CEO, y Martin Balas, COO, Blissim es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en Francia. Actualmente Blissim es un ecosistema dedicado a todo tipo de cosmética y cuidado personal (e-shop, suscripciones, corners, estudio de marcas, etc.) gracias a su comunidad y a su papel de prescriptora de belleza.

Blissim cuenta con más de 300 marcas en Francia, desde los gigantes del sector hasta las nuevas marcas emergentes con el sello "Green" y "Made in Francia".

Es precursor de un nuevo modelo de consumo de belleza, líder en servicios de suscripción de cajas de belleza en Francia con una oferta personalizada gracias a los datos y una e-shop de rápido crecimiento.

La empresa francesa, que cuenta con 70 empleados, tiene un total de 2 millones de visitas al mes en su tienda virtual, 1,2 millones de clientes y una sólida comunidad de más de 200.000 suscriptores mensuales en Francia y 421.000 suscriptores en su cuenta de Instagram. El perfil de cliente de Blissim es una mujer de 25 a 35 años (80% en las regiones francesas - 20% en Ile de France).