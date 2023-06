Jesús Cabrero y Tania Álvarez vencen en el VI Acuatlón Dani Molina

El azud de Pareja, y el entorno, que Dani Molina califica de su centro de alto rendimiento, acogieron en el día de ayer un nuevo éxito deportivo de la prueba. Organizada por el laureado paratriatleta, con la colaboración del Ayuntamiento de Pareja, entre otros patrocinadores, ha llegado a su VI Edición, con 275 acuatletas en liza, a los que hay que sumar la participación de otros 55 deportistas menores de 18 años. En modalidad Sprint se impusieron Pedro Felguera y Laura Martínez Nuevo éxito deportivo del Acuatlón Dani Molina celebrado ayer en las instalaciones deportivas del azud de Pareja. Con una excelente cifra de inscritos, 275 participantes seniors, como cada año, a partir de las cinco de la tarde, tomaban la salida las carreras infantiles, "para hacer cantera, y acercar el acuatlón y el triatlón, y en general la práctica del deporte, a nuevas generaciones", afirmaba el propio organizador, Dani Molina.

Hacer cantera y afición es lo que está en el origen de esta prueba, que también sirve a Dani Molina para generar unos recursos que luego le permiten afrontar sus largas y exitosas temporadas deportivas. La de este año, la enfoca al que es su gran sueño: ganar el oro en los Juegos Paralímpicos de Paris, en 2024.

En este camino, Dani Molina cuenta con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Pareja. "Quiero felicitar a Dani Molina por el sexto Campeonato de Europa que acaba de conseguir en la modalidad de triatlón, y también por la organización impecable del VI Acuatlón Dani Molina en Pareja", señalaba ayer el alcalde de la villa alcarreña, Javier del Río. El regidor agradecía la presencia de todos los deportistas que se acercaron a la localidad a practicar deporte. "Como siempre, son bienvenidos en este magnífico escenario que tenemos en nuestro azud" y también agradecía al organizador de la prueba que allá por donde vaya recuerde el nombre de Pareja. "Dani conoce a la perfección cada centímetro cuadrado de nuestro lago y su entorno. Entrena aquí, y además lo recomienda siempre", señalaba ayer el alcalde de Pareja, Javier del Río.

La primera edición del Acuatlón Dani Molina se corrió el 22 de mayo de 2016. Desde entonces se ha consolidado en unas fechas parecidas -entre finales de mayo y primeros de junio-, "en función de mi calendario, pero siempre como una de las primeras pruebas de la comarca, para que sirva de entrenamiento para la temporada que está por venir", señalaba Molina. Fundamental para el atleta es que "la gente venga a disfrutar, que es lo que a mí me gusta cuando voy a competir a otros lugares", señalaba. "Que no solo sea hacer deporte y marcharse", insistía.

Como siempre, Molina tenía unas palabras para la localidad que le acoge siempre con tanto cariño. "Pareja es mi segunda casa. Aquí siempre me han tratado fenomenal, me han apoyado, y el azud, es como yo lo llamo, mi centro de alto rendimiento. Para mí, es el mejor sitio para entrenar. Todo el mundo sabe que desde el mes de mayo hasta el de octubre estoy siempre aquí nadando, corriendo y montando en bici. Los deportistas alucinan con el sitio, que es perfecto para el entrenamiento y el disfrute", afirmaba. Y tenía, por último palabras de agradecimiento para un Ayuntamiento "que se vuelca con esta prueba".

La competición comenzaba con los niños, desde los 7 hasta los 18 años. En función de la edad, la distancia de nado y de carrera iba aumentando. Compitieron 55 acuatletas, un número que va a más en cada edición. La temperatura era de 28 grados, y la del agua, de 22. Las lluvias de las últimas semanas conferían al entorno un contraste entre verde y azul maravilloso.

A las 18 horas, muy puntual, comenzó la modalidad Sprint del Acuatlón: 750 metros a nado y 5 kilómetros corriendo, o lo que es lo mismo, dos vueltas al azud.

En chicos, el vencedor fue Pedro Felguera, de Alcorcón, Madrid, con un tiempo de 29´53". "Era la primera vez que venía a Pareja. Me habían hablado bien del sitio, y con razón. El lago tiene un agua clarita, en la que se nada estupendamente. Estoy muy contento de haber venido, y sorprendido por una victoria que me ha costado mucho sufrimiento, por eso estoy tan contento", afirmaba en meta. Después de salir segundo en el segmento del agua, a la altura del dique, ya lograba la primera posición. "A partir de ese momento, no me he reservado nada, y, hasta los últimos 300 metros no he estado seguro de cruzar la meta el primero", seguía. Felguera calificó a Molina como "un ejemplo de superación y de ganas" y daba la "enhorabuena a la organización" por su esfuerzo. Segundo fue Víctor García López, con un tiempo de 30´11".

En féminas, se impuso la madrileña Laura Martínez, con un tiempo de 32´19". La ganadora ya había corrido en Pareja antes de la pandemia y, en sus dos experiencias anteriores, había hecho un primer y segundo puesto. En 2023, ha vuelto a ganar.

Los atletas de la distancia olímpica (1.500 metros nadando y 10 kilómetros corriendo) salieron a las 19:00 horas. Fue el alcalde de Pareja quien dio la salida, que se producía escalonadamente. Primero lo hizo la categoría masculina, luego las féminas, y, por último los competidores por relevos.

En la categoría masculina se impuso Jesús Cabrero, con un tiempo de 55´52". Su victoria fue incontestable. Salió el primero del agua, para tener margen en la carrera. Su ventaja le permitió regular la carrera. Cabrero vencía por segundo año consecutivo. Segundo fue Nicolás Domínguez con un tiempo de 59´12".

En féminas se impuso Tania Álvarez, con un tiempo de 01h 01´59". "Era la primera vez que venía a competir a Pareja", señalaba en meta. En el agua, nadó a la par que su compañera de equipo, Marta Cabello. "Tenemos ritmos muy parecidos en la natación, y hemos salido al mismo tiempo del agua. Yo he hecho la transición más rápida, lo que ha sido determinante para ganar", añadía. Sobre el entorno, Tania afirmó que "Pareja es espectacular; se ve la fauna y la flora mientras corres, el agua está limpia, la temperatura era perfecta y corriendo tienes vistas increíbles". Segunda fue precisamente Marta Cabello, con un tiempo de 01h 02´54". La modalidad olímpica también se corrió por relevos.

Como cada año, el Acuatlón Dani Molina estrenó novedades, un servicio de comidas y bebidas para atender en todo momento a los atletas y familias, gracias a Bicicleta 22 y un nuevo servicio de seguridad, gracias a River Aventura, que acompañaron a los participantes en el agua con tablas de pádel y kayak, prestando el servicio de seguridad en el agua. En la entrega de trofeos, estuvo presente el teniente alcalde del Ayuntamiento de pareja, Ricardo Fernández.

Dani Molina está ahora mismo en plena competición. El pasado mes de mayo se hacía con su sexto título consecutivo en el Campeonato de Europa de Paratriatlón. Ahora se prepara para la Copa del Mundo, que, igualmente en la disciplina de triatlón, se diputará dentro de tres semanas en Coruña, todo ello "con el objetivo de ganar el oro en París 2024, que es el sueño que llevo persiguiendo muchos años".