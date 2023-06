Grupo GN, de nuevo presente en el Congreso AEDA

Además de ser, como en todas las anteriores ediciones, patrocinador del congreso, Grupo GN estará presente también en el espacio comercial del congreso, con tres de sus marcas, ReSound, DANAVOX e Interton, los días 14, 15 y 16 de junio Grupo GN vuelve a ser protagonista de la XIX edición del Congreso AEDA. La compañía danesa es, como en cada una de las anteriores ediciones, patrocinadora de un Congreso que este año se celebra en el Espacio MEU de Chamartin, en Madrid a lo largo de los días 14, 15 y 16 de junio próximos.

Grupo GN estará presente con las marcas ReSound, Danavox e Interton, que tendrán presencia en el espacio comercial del Congreso. En tres expositores diferentes, cada una de ellas mostrará a los profesionales del sector sus últimas novedades. El equipo comercial quedará a disposición de los visitantes para presentaciones de producto.

ReSound le dará el protagonismo a su nueva familia de ayuda auditiva: OMNIA. Con OMNIA, ReSound ha revolucionado las prestaciones de la ayuda auditiva en la que tradicionalmente ha sido la mayor demanda de los usuarios de audífonos: escuchar con naturalidad en ambientes ruidosos. Concretamente, su nuevo modelo MiniRIE es el recargable más pequeño de ReSound, para un ajuste elegante y estético que no compromete en absoluto la calidad del sonido.

DANAVOX va a celebrar su cumpleaños en AEDA. En 2023 cumple 80 años de vida, permaneciendo –durante todo este tiempo– intacto su compromiso en favor de la salud auditiva de la población. Una circunstancia que se observa en su esfuerzo continuado por innovar en el sector. En el Congreso AEDA, DANAVOX destacará la familia de audífonos «Boreal» que estrenaba en febrero nuevos modelos RIE, además de completar su familia «Alya» con modelos retroauriculares recargables, un nuevo CIC con prestaciones sobresalientes en cuanto a calidad sonora e invisibilidad, así como los novedosos intras de «Alya», ideales para un público más joven, que no tiene ningún complejo en mostrarlos. Todo lo contrario. Quiere exhibirlos.

ReSound también tendrá protagonismo en el apartado científico y de ponencias de AEDA. El director de producto de Grupo GN, Manuel Yuste, explicará el acuerdo al que han llegado para incluir los audífonos de la firma danesa en el nuevo Bluetooth LE Audio y el sistema Auracast

Bluetooth LE Audio es el nombre que recibe un nuevo protocolo que mejora la usabilidad, la calidad de sonido y la eficiencia energética de los dispositivos que requieren funciones de audio. Además de realzar el sonido, permite el Multi-Stream -Bluetooth Auracast- en un protocolo universal y único para todos los dispositivos electrónicos, audífonos o no, con conectividad inalámbrica de audio. Los audífonos GN van a ser los primeros de la industria compatibles con ambos sistemas.