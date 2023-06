SYNLAB ofrece diferentes pruebas para la detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que están aumentando exponencialmente en los últimos años

El laboratorio SYNLAB, líder europeo en servicios de diagnóstico médico, ofrece diferentes opciones de pruebas de ITS basados en técnicas moleculares por PCR (detección del material genético de los microorganismos), serológicas (detección de anticuerpos frente a estos) o una combinación de ambas Desde 2001 las infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea o la infección producida por la Clamidia, no han dejado de crecer. Así lo constata el Informe de Vigilancia Epidemiológica de las ITS en España, publicado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y el Instituto de Salud Carlos III.

En dicho estudio se constata una situación de crecimiento realmente alarmante de estas enfermedades, registrándose en 2021 -último año con datos recogidos- récords históricos. Por ejemplo, en el caso de la sífilis se ha pasado de 1,77 casos por cada 100.000 habitantes a 13,97. También la infección gonocócica ha sufrido un gran incremento y los 32,41 por cada 100.000 casos de 2021 distan mucho de los tan solo 2/100.000 habitantes de 2001. Uno de los mayores incrementos se ha producido en los casos de Chlamydia trachomatis, ya que, en tan solo seis años, se ha incrementado en más de 30 casos por cada 100.000 habitantes, situándose en 2021 en los 48,36.

Los jóvenes, los principales afectados

Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el aumento de las transmisiones es relevante en los colectivos de jóvenes entre 20 y 35 años, especialmente en hombres.

Para Fernando Cava, director de Transformación Médica de SYNLAB "las infecciones que en nuestros laboratorios con más frecuencia detectamos en jóvenes varían en función de la edad. La gonorrea suele afectar a jóvenes alrededor de 18 años, la sífilis en torno a 36 y la clamidia entre los 25 y los 34. Lo que está claro, es la importancia de concienciar sobre este problema a toda la población y conseguir que, si se han realizado prácticas de riesgo, sin protección y especialmente cuando esto sucede con frecuencia por tener una vida sexualmente muy activa, se pueda de forma rápida conocer si ha habido contagio. De esta forma, se podrá iniciar tratamiento, evitar complicaciones y romper la cadena de transmisión evitando nuevos contagios".

Según Marc Rojas, director de Marketing de SYNLAB, "El aumento exponencial de las infecciones de transmisión sexual en los últimos años representa un serio riesgo para la salud pública. Por esta razón, en SYNLAB hemos decidido lanzar un programa de concienciación dirigido a la población joven sobre los peligros de realizar prácticas sexuales de riesgo y la importancia de realizarse pruebas de detección de forma regular. Por esta razón, complementamos esta iniciativa lanzando un conjunto de pruebas de detección de ITS adaptadas a las necesidades de cada persona, donde incluimos soporte médico en caso de positivos y un tratamiento de especial discreción a los clientes que acudan a nuestros centros".

Dos categorías de TEST y siete paneles

De esta forma, SYNLAB ofrece diferentes opciones de pruebas de ITS basadas en técnicas moleculares por PCR (detección del material genético de los microorganismos), serológicas (detección de anticuerpos frente a estos) o una combinación de ambas. Las pruebas moleculares son mucho más sensibles que las pruebas serológicas y, por ello, reducen de manera considerable el periodo ventana y permiten hacer una detección mucho más temprana de la infección, pero en todo caso, la elección de la técnica dependerá de las necesidades en función del caso de cada usuario.

SYNLAB ofrece 7 paneles clasificados dentro de dos categorías. La primera categoría con pruebas para realizar chequeos regulares, dirigidas especialmente a personas que estén expuestas a un contacto de riesgo más regularmente, o bien, que este no haya sido reciente, y deseen hacerse un estudio rutinario completo o de las ITS más frecuentes. La segunda, son pruebas para realizar detección temprana, indicadas especialmente para aquellas personas que hayan mantenido una conducta de riesgo reciente y quieran detectar de manera más sensible y precoz una posible infección, teniendo en cuenta siempre el periodo ventana que es el número mínimo de días que deben transcurrir desde que se ha estado expuesto a un posible contacto de riesgo hasta el momento en el que se puede detectar la infección.

Dentro de estas dos categorías, se pueden realizar pruebas para la detección de Clamidia y Gonorrea, VIH y Sífilis, un panel con las cuatro anteriores o uno más completo, dependiendo de las necesidades de cada persona.

Además, desde SYNLAB se ofrece apoyo médico bajo la máxima discreción en caso de algún resultado positivo. Un dato importante es que para garantizar lo anterior, se ha creado un sistema de cita previa específico para acudir al centro, en el que la persona interesada en ningún momento tendrá que decir el motivo de la visita ni tampoco realizar papeleo en la recepción, llevando al paciente directamente al box, donde será tratado personalmente. También se podrán hacer determinadas pruebas desde casa, adquiriéndolas a través de su tienda online para evitar desplazamientos y garantizar el anonimato.

SYNLAB tiene claro que el diagnóstico precoz de estas enfermedades es un factor clave para frenar su expansión, al permitir la instauración de un tratamiento adecuado, llevar a cabo un estudio de contactos y, con ello, prevenir nuevos contagios. Por esto, el laboratorio SYNLAB ofrece diferentes alternativas y pruebas que permiten su detección tanto en población sintomática como asintomática con seguridad y máxima discreción.