LugEnergy for Business, la nueva solución integral para la carga de coches eléctricos en empresas

LugEnergy, especialista en la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, lanza su nueva línea de negocio orientada a ofrecer soluciones integrales de carga en entornos empresariales LugEnergy, líder en la instalación de cargadores para coches eléctricos, ha anunciado el lanzamiento de su nueva línea de negocio, LugEnergy for Business. Esta innovadora solución está diseñada para atender las necesidades de empresas y organizaciones que desean implementar infraestructuras de carga para vehículos eléctricos de manera eficiente y cumpliendo con la normativa vigente.

La compañía, con más de diez años de experiencia en la instalación de cargadores, brinda a las empresas una solución integral de carga para clientes, empleados y flotas de negocio en respuesta al auge de la movilidad eléctrica.

"Cada vez más empresas están reconociendo la importancia de proporcionar opciones de carga para sus empleados y clientes. Con LugEnergy for Business, estamos aquí para facilitarles ese proceso y asegurar que tengan una infraestructura de carga eficiente y de calidad, reforzando así su compromiso en la lucha contra el cambio climático", afirma Javier Barbero, Director de Grandes Cuentas de LugEnergy.

Un punto de recarga por cada 40 plazas: la normativa que facilita cumplir LugEnergy for Business

La normativa actual determina que las empresas con un estacionamiento de entre 20 y 40 plazas deben contar con al menos un punto de carga para vehículos eléctricos. Además, por cada bloque adicional de 40 plazas, se requiere la instalación de otro punto de recarga. De esta forma, LugEnergy for Business se posiciona como la solución idónea para que las empresas cumplan con los requisitos normativos establecidos.

Desde proyectos más pequeños hasta implementaciones a gran escala en múltiples ubicaciones, LugEnergy for Business tiene la capacidad de gestionar cualquier tipo de proyecto, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales en el ámbito de la movilidad eléctrica empresarial.

Beneficios adicionales para las empresas

Además del cumplimiento normativo, la instalación de cargadores para vehículos eléctricos a través de LugEnergy for Business puede proporcionar importantes beneficios económicos a las empresas. Al ofrecer la posibilidad de carga para vehículos eléctricos, las empresas pueden atraer a un creciente segmento de clientes conscientes del medio ambiente y comprometidos con la movilidad sostenible.

Esto puede resultar en un aumento en el flujo de clientes y en un mayor tiempo de permanencia en los establecimientos, lo que a su vez se traduce en mayores oportunidades de negocio y un incremento en los ingresos.

Además, LugEnergy for Business también gestiona los incentivos y subvenciones disponibles para la instalación de infraestructuras de carga eléctrica, reduciendo así los costos de implementación y mejorando su retorno de inversión.

LugEnergy for Business ya ha establecido colaboraciones exitosas con diversas empresas líderes en diferentes sectores, brindando soluciones personalizadas y de alta calidad.