De la paz y de la guerra

Paz, paz, paz, es el grito unánime que se repite en todo el mundo: No a la guerra, sí a la paz. Pero la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Como la define san Agustín: la paz consiste en “la tranquilidad del orden”. Y, si pues hablamos de orden, podríamos decir que todo el mundo está en guerra; no ya a nivel político y armamentístico, sino a nivel social, a nivel familiar e incluso a nivel personal. El orden, concierto y buena disposición de las cosas entre sí, no parece ser una virtud predominante en ninguno de los ámbitos descritos.



A nivel personal se puede aparentar tranquilidad, aunque interiormente exista un acerbo mental al que se es indiferente y contra el que no se hace nada a fin de esclarecer el pensamiento: el amor propio, los intereses egoístas, pueden llegar a corroer insospechadamente el yo personal y convertirlo en mezquino y miserable.

En sentido algo similar podríamos calificar la paz familiar cuando se admiten y permiten concesiones perversas y abyectas, como por ejemplo acceder a todas las complacencias y contentos de los hijos, sean del tenor que sean, para evitar serios disgustos o confrontaciones. Y a nivel nacional es el asentimiento interior, conforme o disconforme, a las aberrantes, distorsionantes y erráticas legislaciones que se promulgan en declive de los derechos fundamentales.

Todo esto nos conduce a lo más básico y elemental: la necesidad de una recta y formada conciencia para encontrar la paz interior, la paz del alma, y ahí está la raíz del adecuado comportamiento personal responsable y pacífico, extensible a la familia, a la sociedad y al mundo.