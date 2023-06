Lidia Crochet Tricot ofrece todo lo necesario para aprender a tejer

El crochet es una de las tendencias más importantes del fashion para la Primavera-Verano 2023. Las nuevas generaciones ya no se conforman con ir a una tienda y comprar los diseños, sino que quieren tener sus propias creaciones. Para hacerlo, es indispensable contar con los conocimientos y aprender a tejer.

Para ello, la firma Lidia Crochet Tricot ha dispuesto un amplio portafolio de productos con todo lo necesario para que las personas adquieran esta destreza. La tienda ofrece hilos, agujas, ganchillos y todos los artículos de mercería necesarios para la elaboración de prendas de vestir y accesorios en crochet.

El kit básico para aprender a tejer Los expertos de Lidia Crochet Tricot explican que toda persona que desee aprender a tejer requiere de un kit o equipamiento básico. Este debe incluir las agujas con distintos diámetros para trabajar con diferentes grosores de fibras. También se debe incluir un buen estuche para mantener las agujas y los ganchillos bien organizados.

Otro accesorio indispensable es el calibrador de agujas, ya que como principiantes las personas no están lo suficientemente familiarizadas con los tamaños de estas herramientas. El equipo de esta tienda especializada afirma que tampoco deben faltar las tijeras en distintos modelos, los ojos de seguridad y la cinta métrica. Esta última es indispensable para tomar medidas precisas.

Según los profesionales de la tienda, para aprender a tejer es necesario tener siempre a mano un lápiz y un cuaderno para tomar notas. También sirven para dibujar bocetos sobre ideas que van surgiendo en el proceso de aprendizaje. Aseguran que sin estas herramientas básicas no se podrá elaborar una pieza ni aprender la técnica.

Tienen nuevos tutoriales para aprender nuevos diseños Lidia Crochet Tricot no solo dispone de todos los materiales necesarios para aprender a tejer, sino que también ofrece tutoriales que permiten asimilar rápidamente esta técnica a través de videos en su propio canal de YouTube. Recientemente, han subido 3 nuevos materiales en los que se enseña a realizar piezas en crochet que están de moda.

El primero de los nuevos videos subidos al canal explica cómo hacer un poncho. Una pieza ideal para usar en primavera, o incluso en verano, gracias a que sus tejidos abiertos permiten mantener la frescura. El segundo tutorial explica cómo hacer un unicornio amigurumi, que sería un regalo ideal para el próximo Día del Niño. Por su parte, en el tercer video se detalla cómo realizar un chal. Este complemento es ideal para usar en la próxima temporada de otoño. Por la complejidad de su diseño, es importante comenzar lo antes posible, si la intención es lucirlo antes de finalizar este año.

Sea la que sea la prenda que se desee, en el canal de la tienda hay todo tipo de tutoriales para realizar distintos accesorios y prendas de vestir para lucir ideal todo el año.