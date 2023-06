Novologic, sobre la rentabilidad de montar una tienda online

Las tiendas online se han convertido en fuentes de ingresos altamente rentables y eficaces para las empresas y particulares. La razón de ello es que estas ofrecen diversas ventajas, entre las cuales se puede mencionar la facilidad con la que pueden escalar. Además, no necesitan una ubicación física, son muy sencillas de monitorizar y no requieren de inversiones altas para ser diseñadas, desarrolladas e implementadas.

¿Resulta rentable crear una tienda online? Las personas están cada vez más interesadas en buscar y comprar sus productos en internet. En parte, esto se debe a que el proceso de compra es mucho más rápido y cómodo, ya que se puede hacer desde cualquier lugar a través de su dispositivo móvil.

Además, en una tienda online los usuarios pueden consultar todo tipo de información relacionada, incluyendo comparaciones, valoraciones, comentarios de otros clientes, datos básicos y técnicos de los productos, entre otros. Debido a esto, las tiendas de comercio electrónico se han convertido en elementos imprescindibles para los vendedores particulares y empresas.

Por otro lado, invertir en una tienda online es mucho más rentable que un negocio físico, ya que no es necesario abonar comisiones de venta y pagar por un establecimiento. Además, es más sencillo publicitar en línea una tienda online y adquirir herramientas de autogestión o sistemas para gestionarla de forma automática 24/7. Los ecommerces también hacen mucho más fácil la expansión del negocio a otras regiones y lugares del mundo gracias al alcance global que proporciona la web.

¿Qué hay que tener en cuenta para crear una tienda de venta en línea? Primero, está la cuestión de la plataforma. ¿Se va a construir la tienda desde cero o a utilizar una solución de comercio electrónico existente como Prestashop, WooCommerce o Magento? Estas opciones tienen sus ventajas y desventajas. En Novologic explicarán cuál se adapta mejor a cada modelo de negocio.

En segundo lugar, la elección del producto o servicio es fundamental. Es importante que haya una demanda sólida para lo que se está vendiendo. Se debería investigar el mercado, identificar al público objetivo y comprender qué están buscando.

El diseño de la tienda es otro aspecto esencial. Debe ser atractivo, pero también fácil de navegar y usar. Los visitantes del sitio web deberían poder encontrar lo que buscan rápidamente y completar una compra con la menor cantidad de clics posible. Un buen diseño también debe ser compatible con dispositivos móviles, ya que un número creciente de consumidores hace sus compras en smartphones y tablets.

En cuarto lugar, hay que considerar la experiencia del cliente. Esto incluye todo, desde la facilidad de uso del sitio hasta el servicio al cliente. Los consumidores modernos esperan respuestas rápidas a sus preguntas y problemas, por lo que debes tener un plan para manejar estas interacciones.

Además, es fundamental establecer una política clara y justa para devoluciones y reembolsos. Esto no solo protege a los clientes, sino que también puede evitar disputas y problemas a largo plazo.

En último lugar, pero no menos importante, está la cuestión de la seguridad. La tienda online deberá manejar datos sensibles de los clientes, incluyendo información de tarjetas de crédito. Hay que asegurarse de que el sitio sea seguro y que esté en cumplimiento con todas las regulaciones relevantes sobre privacidad de datos.

