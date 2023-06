En los últimos años, el retinol se ha convertido en un cosmético cada vez más implementado en diferentes productos gracias a su efecto antiedad. Sin embargo, el uso de este producto por primera vez no siempre es aconsejado durante todo el año, especialmente durante el verano, ya que puede causar irritación en la piel. Esto se debe a que se trata de un componente reactivo al sol.

En este contexto, el sérum despigmentante de la marca cosmética Mi Rebotica se ha convertido en una de las alternativas más recomendadas al retinol. Este producto de origen vegetal se ha caracterizado por tener efectos similares a este componente, con el valor añadido de que puede ser utilizado durante los días de sol y de esta manera proteger la piel de manchas y otros agentes externos.

¿Por qué no se recomienda usar retinol en verano? El retinol es un componente fotosensible. Esto quiere decir que si se aplica por primera vez durante la temporada de verano, donde aumenta la exposición a la luz solar, así como también a la sal marina, sudor o el cloro de las piscinas pueden causar efectos negativos en la piel. Algunas consecuencias del uso del retinol en verano son la sequedad, irritación, rojez e incluso aparición de manchas en la zona donde se coloque.

En ese sentido, lo más recomendable por parte de los expertos es no incorporar productos con retinol a la rutina de cuidado facial durante la época estival. Sobre todo, si es la primera vez que se utiliza. También se sugiere encontrar alternativas cosméticas a este componente que puedan resultar efectivas y no generen efectos secundarios.

Uno de los productos más destacados en este ámbito es el sérum despigmentante de Mi Rebotica. Esta opción puede ayudar a prevenir o tratar la aparición de manchas en la piel de una forma efectiva y segura.

Una alternativa vegetal al retinol Uno de los aspectos más destacados de Mi Rebotica es ofrecer soluciones diversas para el cuidado y bienestar de todo tipo de pieles. Esta empresa cuenta con un extenso catálogo de cremas antimanchas para la cara, siendo uno de los productos más destacados el sérum despigmentante.

Este tratamiento cosmético se caracteriza por actuar en la piel como un retinol al 0.3. su formulación a base de activos de origen natural le permiten concentrar propiedades despigmentantes, antioxidantes, antiedad y antifotoenvejecimiento. Esto significa que puede ser utilizado durante todo el año sin riesgo de efectos secundarios como manchas, irritación u otros.

El extracto de bidens pilosa es uno de los principales componentes del sérum de Mi Rebotica. Debido a que se trata de una alternativa segura a los retinoides para ayudar a aclarar la piel y disminuir la producción de melanina.

En la página web de Mi Rebotica también pueden adquirirse productos para la limpieza y cuidado facial como cremas, mascarillas, entre otros cosméticos ideales para evitar la aparición de manchas en la piel de una forma natural.