Lotería para empresas de La Pastoreta

Con más de 35 años en el mercado, La Pastoreta, ubicada en Reus, es una de las administraciones de lotería más importantes de la zona, ofreciendo una gran variedad de servicios, incluyendo lotería para empresas. Y es que, en efecto, hay ciertos servicios especiales que pueden ser de gran interés para los negocios. Por eso, a continuación, se explica un poco más en detalle toda la información al respecto. El objetivo es que tanto particulares como empresas puedan aprovechar las ventajas que ofrece y participar a través de ella para conseguir alguno de los premios más importantes que ofrece la lotería española actualmente.

Servicios de lotería para empresas que ofrece La Pastoreta La Pastoreta es una administración que durante más de 3 décadas ha ofrecido sus servicios tanto a particulares como a empresas, repartiendo a lo largo de su historia muchos premios importantes tanto de lotería como de Quiniela. Algunos de ellos incluso han sido de los más mediáticos, como por ejemplo en el año 2020, cuando entregó el primer premio en el Sorteo de Navidad.

Entre todos sus servicios, uno de los que más destaca es el de lotería para empresas. En caso de no estar registrado, el usuario puede dar de alta a su empresa o colectividad a través de la web de La Pastoreta. Una vez completado el proceso, podrá acceder a la página Lotería para Empresas con el nombre de usuario y login. Desde allí, podrá también hacer llegar a la Administración de Lotería sus comentarios, número aproximado de décimos, terminación deseada, etc.

¿Cómo formalizar las reservas como empresa dentro de la plataforma? Una vez que se haya activado el servicio, desde La Pastoreta se enviará un correo electrónico a la cuenta de la empresa. En este se confirmará el alta y se enviará también un código con el cual los empleados de esa compañía podrán tener acceso a la lotería que se haya reservado. Después de que se haya recibido la confirmación del alta, en ese momento ya se podrán formalizar las reservas.

Hay que destacar también que esta lotería dispone de programas informáticos para la confección de participaciones de lotería nacional. Esto permite personalizarlas totalmente, insertando en ellas el logotipo no solo de una empresa, sino también de una asociación, peña, etc.

Para saber más sobre el servicio de lotería para empresas o para consultar más información acerca de algunos de los aspectos antes mencionados, por medio de su sitio web, se encontrará toda la información ampliada. En dicho espacio, también se pueden ver los canales de contacto disponibles para hablar directamente con su personal.