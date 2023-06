Herramientas GPS como las que ofrece Satelicon para evitar los robos de vehículos de alquiler

Los robos de vehículos de alquiler son delitos muy frecuentes. Solo a principios del año 2022, fueron detenidas 82 personas por el robo de 58 vehículos de alta gama. En este sentido, se presentaron diversas modalidades.

En ocasiones, la persona que alquila es la misma que roba el auto. Por otra parte, algunas veces los ladrones ubican el coche alquilado y estudian los hábitos o rutas de la persona hasta ejecutar el robo.

En cualquier caso, es necesario tomar ciertas precauciones. Para ello, las empresas deben contar con el apoyo de herramientas GPS como las que ofrece Satelicon.

¿Cómo evitar el robo de vehículos de alquiler? Las personas que alquilan vehículos deben tener ciertas precauciones cuando el coche está en su poder. Una de las primeras recomendaciones es evitar aparcar en zonas poco iluminadas y hacerlo en estacionamientos privados donde el vehículo esté bajo vigilancia. Por otro lado, es importante no dejar las llaves dentro del coche, ya que muchos robos ocurren en estos momentos. Tampoco se deben dejar dentro del vehículo objetos de valor y es recomendable dejar la guantera abierta para que los ladrones no lo vean atractivo.

Otro consejo es no dejar maletas visibles u objetos que indiquen que el conductor en extranjero o turista, ya que estos son las principales víctimas de estos robos. Por último, se recomienda contratar un seguro de viaje y de vehículos. De esta manera, es más fácil afrontar cualquier incidente.

¿Por qué las empresas deben contar con GPS es sus coches de alquiler? Además de las precauciones que debe tomar el conductor, la empresa también debe implementar medidas de seguridad para su flota y sus usuarios. Una forma de hacerlo es ofreciendo un servicio de GPS que permita monitorear el trayecto y brindar ayuda oportuna.

En este sentido, la empresa Satelicon ofrece un tapón inteligente con sensor de apertura. Dicho sistema permite hacer un cierre motorizado con ayuda del localizador GPS ST-FLOTAS y enviar avisos al móvil o registros con informes a la web. Gracias a esto, es posible controlar la flota de vehículos e incluso, inmovilizarlos en caso de que pasen los límites establecidos por la empresa. También es posible crear vallas o muros virtuales, de manera que, cuando el vehículo pase más allá de estos, la empresa reciba una notificación. Así, el gestor podrá inmovilizar el coche en cuanto ocurra está infracción.

Velar por la seguridad de la compañía y de los clientes es un paso importante para conseguir el éxito y estabilidad en una empresa de alquiler de vehículos.