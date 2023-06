Las ventajas de los pisos de alquiler Santander que gestiona Arrenda

El alquiler de pisos representa una importante fuente de ingresos. Sin embargo, esta actividad implica varias gestiones y esfuerzos para los propietarios, que pueden resultar tediosos y difíciles de manejar. Por tal motivo, muchos de ellos prefieren gestionar estos aspectos a través de una agencia especializada, como Arrenda.

Esta empresa se especializa en la gestión de pisos de alquiler Santander, por medio de un servicio global que libra a los propietarios de cualquier preocupación. Esto les brinda la tranquilidad de que su piso se mantendrá en óptimas condiciones, y que recibirán puntualmente sus rentas al inicio de cada mes.

Un servicio que brinda total tranquilidad a los propietarios de pisos en alquiler Gestionar el alquiler de un piso requiere varios conocimientos en distintos ámbitos, como la redacción de contratos, la legislación relacionada con alquileres o el manejo de los impuestos que implica esta actividad. Además, el propietario debe encargarse de varios procesos, como el seguimiento de los pagos, la reparación de averías y, en general, brindar atención a los inquilinos en caso de cualquier consulta, emergencia o imprevisto con la propiedad.

Frente a estos escenarios, Arrenda ofrece una gestión integral para pisos de alquiler en Santander, el cual aborda procesos como la valoración del inmueble, la gestión de visitas y publicidad, con un reportaje fotográfico profesional incluido, y la elaboración del contrato de arrendamiento, previo al estudio de la capacidad económica del potencial inquilino.

Además, cuenta con paquetes de servicio de nivel gold y premium, los cuales añaden varios beneficios para sus clientes, como trabajos de reparación, gestión de incidencias en el inmueble, seguro de impago sin franquicia ni carencia, e incluso, contingencia ante daños causados por actos de vandalismo. Todo esto permite brindar tranquilidad a los propietarios, quienes pueden dedicarse a disfrutar las rentas de su piso.

Las ventajas de gestionar pisos de alquiler por medio de una agencia Existen varias razones, además de la comodidad, para gestionar un piso de alquiler por medio de una agencia. Por una parte, este tipo de servicios ofrecen ayuda en la selección de un inquilino adecuado, no solo en cuanto a su perfil como ocupante, sino también, en el caso de Arrenda, en relación con la solvencia y la situación económica de los potenciales arrendatarios. Así mismo, estos servicios generalmente ayudan al propietario no solo con el cobro puntual de la renta, sino también en el establecimiento de una tarifa competitiva para el alquiler, con el fin de brindarle un buen nivel de rentabilidad.

Por otro lado, estos servicios representan un aporte sustancial en cuanto a los trámites, documentación y diferentes gestiones legales que implican la administración de los pisos en alquiler, un aspecto que puede generar complejas adversidades para el propietario, cuando no se lo maneja de forma adecuada. Por medio de una agencia como Arrenda, los propietarios pueden acceder a un contrato totalmente en regla, debidamente apegado a la normativa y, sobre todo, bajo las condiciones más rentables y convenientes para sus intereses.