Insight anuncia el lanzamiento de su nueva oferta de servicios de IA generativa

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), integrador de soluciones de la lista Fortune 500, lanza una nueva oferta de servicios diseñada para ayudar a desbloquear el inmenso potencial de la IA generativa para impulsar el valor de los negocios de sus clientes. Insight Lens for GenAI se basa en las profundas capacidades de Insight en el ámbito empresarial.

Las nuevas ofertas aprovechan la amplia red de relaciones de Insight con las principales empresas tecnológicas del mundo, como Microsoft, NVIDIA y NetApp, entre otras.

El enfoque de Insight Lens para GenAI se basa en cuatro pilares fundamentales que se combinan para conducir la transformación impulsada por los datos de los clientes:

Crear una instancia empresarial segura y escalable de IA generativa en los entornos de los clientes.

Identificar y priorizar casos de uso de alto valor, aprovechando la experiencia de Insight en las cadenas de valor de los clientes.

Aprovechar la plataforma Insight Lens™, que utiliza una arquitectura basada en metadatos para ingerir datos de múltiples fuentes empresariales y procesarlos en un almacén de datos moderno.

Diseñar, crear y desplegar infraestructuras para plataformas de IA generativa. "En Insight somos líderes consolidados en datos e IA, y hemos invertido mucho en la creación de impacto empresarial a través de nuestro marco Insight Lens, que puede ingerir rápidamente terabytes de datos empresariales a través de docenas de fuentes en un repositorio central para mejorar la visibilidad, el análisis y el valor empresarial. La adición de capacidades de IA generativa acelerará la capacidad de los clientes para acelerar la transformación impulsada por los datos", afirma Matt Jackson, CTO global de Insight.

El rápido lanzamiento de Insight está en parte relacionado con el centro de excelencia interno de OpenAI y la estrategia de desarrollo de IP para ampliar el valor de la IA generativa para los clientes, así como con su propia experiencia en el uso de la herramienta para agilizar el análisis interno de datos y la toma de decisiones. Insight está operando internamente un entorno de pruebas "cliente cero" para comprobar a fondo las aplicaciones reales de los servicios.

Para más información sobre Insight Lens para GenAI, visitar la página de datos e IA en https://es.insight.com.

Sobre Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones de la lista Fortune 500 con casi 13.500 empleados en todo el mundo que ayuda a las empresas a acelerar su viaje hacia la transformación digital para modernizar sus negocios y maximizar el valor de su tecnología. "Hacemos posible una transformación segura de extremo a extremo y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes a través de una amplia cartera de soluciones, asociaciones de gran alcance y 35 años de amplia experiencia en TI. Calificada por Forbes como una de las mejores empresas del mundo favorable a las mujeres y un gran lugar para trabajar, extendemos nuestras soluciones y servicios a escala global, con expertos locales y una experiencia de comercio electrónico de primera clase, haciendo realidad las ambiciones digitales de nuestros clientes en cada ocasión". Descubrir más en https://es.insight.com.