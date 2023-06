Ser visible en internet de la mano de Apcore

El empresario tecnológico Bill Gates sentenció desde el año 1995 que las marcas obligatoriamente tendrían que tener visibilidad en la web si querían conseguir clientes. Con la premonitoria frase: “Si no está en internet no existe”, el acaudalado empresario auguró que cada vez más la gente dependería del mundo virtual.

Aunque en ese momento pocos les dieron crédito a esas predicciones, lo ocurrido en estos últimos 28 años ha confirmado invariablemente lo vaticinado por Gates. Internet se ha convertido en el nuevo escenario donde todo ocurre y por ello la visibilidad es vital dentro de la transformación digital.

La visibilidad en internet como parte de la transformación digital Hoy en día, una empresa puede tener el mejor producto u ofrecer un excelente servicio, pero si no está internet, muy difícilmente tendrá una gran cartera de clientes.

La firma Apcore, especializados en proyectos de transformación digital avala esta tesis. Su representante, Alexander Paruschke señala que internet es el lugar donde la mayoría de las personas inicia sus búsquedas.

El experto detalla que la realidad es muy sencilla de comprender. Internet es una parte cada vez más importante en la vida de las personas, atendiendo e integrando todas sus necesidades. Es un elemento vehicular que lo une todo y a todos. La empresa que no forme parte de ese universo, no podrá crecer y en muchos casos, ni siquiera mantenerse.

Paruschke asegura que no basta con la sola presencia, sino que hay ganar visibilidad. Hacer que el público objetivo vea la web, sepa que la marca existe, la encuentre y descubra lo que ofrece. En pocas palabras, que destaque por encima de la competencia.

Por eso, el modelo de negocio debe estar adaptado a las exigencias del mundo virtual, y en eso consiste una auténtica transformación digital.

La transformación digital implica un cambio integral El portavoz de Apcore señala que la evolución de las compañías debe ser una transformación integral, que atienda aspectos estructurales fundamentales.

La visibilidad en internet se puede ganar con una buena estrategia de marketing, pero solo se mantiene con buenas estrategias de omnicanalidad.

Para conseguirlas, la transformación digital debe estar orientada hacia los clientes, con herramientas informáticas y empleados enfocados hacia las necesidades de los compradores.

El trabajo de digitalización debe atender aspectos cruciales como la cultura de empresa, la gestión de la innovación y el modelo de trabajo. Todo ello debe arrojar la adecuación completa del modelo de negocio a las exigencias de la nueva realidad virtual. Esta transformación digital será lo que permitirá mantener y acrecentar la visibilidad del negocio en internet.

La transformación digital es importante, pero es más relevante saber cómo hacerlo El equipo de Apcore sostiene que todos los emprendedores saben que deben adaptar sus modelos de negocio a la nueva realidad digital. Alexander Paruschke explica que, el dilema, para muchos de ellos, es saber cómo hacerlo. Añade que para aclarar todas esas dudas y adaptarse a los cambios, la asesoría profesional es indispensable.