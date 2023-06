Entre los líderes en gestión de flotas de vehículos eco-friendly y renting de coches se encuentra Ascauto Móstoles, Madrid y Alcorcón

Movilidad sostenible para empresas: soluciones eco de Ascauto Business Center Los problemas ambientales y el cambio climático son hoy una de las mayores preocupaciones a nivel global. En ese contexto, la industria automotriz es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes del planeta. Por esta razón, varias empresas buscan opciones para implementar una movilidad sostenible en sus procesos productivos.

Ascauto Business Center: soluciones en movilidad sostenible para empresas.

Ascauto Business Center es un concesionario que ofrece soluciones en movilidad sostenible para las empresas, a través de sus flotas de vehículos ecológicos. Estos automóviles constituyen una alternativa amigable con el medioambiente y se pueden encontrar en sus diferentes puntos de venta en la Comunidad de Madrid, como Ascauto Móstoles, Madrid y Alcorcón.

Flotas de vehículos ecológicos Ascauto Business Center cuenta con una amplia variedad de vehículos ecológicos en su flota, que incluyen opciones íntegramente eléctricas, híbridas. Entre estos automóviles, destaca el Fiat 500 100% eléctrico, un modelo homologado con certificación de 0 emisiones de carbono, lo que le permite circular sin restricciones en zonas de acceso restringido.

Ascauto dispone del único 500e Van pensado en la movilidad para empresas en zonas de bajas emisiones, pensado para el transporte de todo tipo de materiales o paquetería.

Esta es una gran ventaja para las empresas que buscan un renting pensando en la rentabilidad de su flota de vehículos y evitando limitaciones en circulación como en aparcamiento en estas zonas.

Beneficios económicos y ambientales La adquisición de vehículos ecológicos para la flota de una empresa ofrece diversas ventajas tanto a nivel económico como en la lucha contra el cambio climático. En el caso del Fiat 500 eléctrico, su uso implica un ahorro significativo en los gastos de combustible. Además, gracias a su ingeniería, los costos de mantenimiento se reducen considerablemente en comparación con los vehículos de motor de combustión.

Estos vehículos también contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes, lo que ayuda a mitigar el impacto ambiental y a cumplir con los objetivos de sostenibilidad de las empresas. Al optar por vehículos con cero emisiones de carbono, como el Fiat 500 eléctrico, se elimina la preocupación por las restricciones de circulación en áreas urbanas con regulaciones medioambientales más estrictas.

Servicios especializados de Ascauto Ascauto Business Center se destaca por ofrecer un trato personalizado y dedicado a cada cliente. Según afirma, cuenta con acuerdos con todas las empresas de renting a nivel nacional y gestiona al 100% todas las solicitudes de renting coches, renting flotas empresas y renting vehículos industriales . Además, sus profesionales brindan asesoramiento sobre opciones de financiación y líneas de crédito para la adquisición de vehículos. Además, se encargan de gestionar toda la documentación necesaria, garantizando que el proceso de compra sea ágil y sin contratiempos.

Ascauto también ofrece la entrega personalizada de los vehículos en el destino elegido por el cliente. Esta atención personalizada asegura que las empresas puedan disfrutar de sus flotas de vehículos ecológicos de manera rápida y eficiente, sin tener que preocuparse por la logística.

Además, Ascauto Business Center cuenta con un taller mecánico dedicado exclusivamente a las flotas de las empresas. Este servicio garantiza el mantenimiento y la reparación de los vehículos, asegurando un funcionamiento óptimo y minimizando cualquier tiempo de inactividad inesperado que pueda surgir.

Ventajas de adquirir una flota de vehículos sostenibles La decisión de incorporar vehículos ecológicos a la flota de una empresa conlleva numerosas ventajas. Además de contribuir a la preservación del medioambiente, estos vehículos ofrecen beneficios económicos significativos.

Uno de los principales beneficios es la circulación sin restricciones. Los vehículos con cero emisiones de carbono, como el Fiat 500 eléctrico, no están sujetos a las limitaciones impuestas en zonas de acceso restringido. Esto permite a las empresas desplazarse libremente en áreas urbanas con regulaciones medioambientales más estrictas.

La adquisición de vehículos sostenibles también implica un ahorro en los costos de combustible. Al eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, las empresas pueden reducir significativamente sus gastos en combustible, lo que tiene un impacto positivo en sus finanzas.

Además, estos vehículos requieren un menor mantenimiento en comparación con los vehículos tradicionales de motor de combustión. Los costos de mantenimiento se reducen considerablemente, lo que resulta en ahorros a largo plazo para las empresas.

Tecnología My Fleet Manager Ascauto Business Center ofrece la tecnología My Fleet Manager de Fiat, una herramienta innovadora y completa para gestionar la flota empresariales. Esta tecnología proporciona un panel de control centralizado que permite el monitoreo y la gestión remota de los vehículos. Los servicios incluyen la planificación de sesiones de mantenimiento preventivo, el seguimiento de la ubicación de los vehículos y otras funciones esenciales para la administración eficiente de la flota.

La implementación de My Fleet Manager brinda a las empresas un mayor control sobre sus operaciones de movilidad. Esto les permite optimizar la utilización de los vehículos, mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos.

Puntos de venta de Ascauto Business Center Ascauto Business Center cuenta con diferentes puntos de venta estratégicamente ubicados en la Comunidad de Madrid. Los principales puntos de venta se encuentran en Ascauto Móstoles, Alcorcón y Madrid. En cada una de estas ubicaciones, Ascauto brinda todos sus servicios especializados para las empresas interesadas en la movilidad sostenible.

En estos puntos de venta, los clientes tienen acceso a la amplia gama de vehículos ecológicos disponibles, así como a los servicios de asesoramiento personalizado y gestión integral ofrecidos por el equipo de profesionales de Ascauto.

Es por esto que la movilidad sostenible se ha convertido en una necesidad para las empresas conscientes del impacto ambiental de sus operaciones. Ascauto Business Center se posiciona como un socio confiable al ofrecer soluciones en movilidad sostenible a través de sus flotas de vehículos ecológicos.

Adquirir una flota de vehículos sostenibles ofrece beneficios económicos y ambientales significativos. Desde el ahorro en costos de combustible y mantenimiento, hasta la circulación sin restricciones y la implementación de tecnologías avanzadas de gestión de flotas, las empresas pueden mejorar su eficiencia operativa y reducir su impacto ambiental.

Los interesados en incorporar la movilidad sostenible en su empresa pueden ponerse en contacto con Ascauto Business Center y descubrir las soluciones en movilidad sostenible que tienen para ofrecerles. Sus profesionales les brindarán asesoramiento personalizado y les acompañarán en todo el proceso, desde la elección de los vehículos hasta su entrega en el destino deseado.

Preguntas frecuentes sobre la movilidad sostenible y Ascauto Business Center ¿Cuáles son los beneficios de adquirir vehículos ecológicos para la empresa? La adquisición de vehículos ecológicos para la empresa tiene varios beneficios. Además de contribuir a la protección del medioambiente, estos vehículos ofrecen ahorros significativos en costos de combustible y mantenimiento, así como la posibilidad de circular sin restricciones en zonas de acceso restringido.

¿Qué tipos de vehículos ecológicos ofrece Ascauto Business Center? Ascauto Business Center cuenta con una amplia gama de vehículos ecológicos en su flota, incluyendo opciones eléctricas e híbridas. Entre ellos, destaca el Fiat 500 100% eléctrico, un modelo homologado con certificación de 0 emisiones de carbono.

¿Qué servicios ofrece Ascauto Business Center además de la venta de vehículos? Además de la venta de vehículos, Ascauto Business Center ofrece servicios especializados para empresas en renting de coches, renting para flotas de empresas y renting de vehículos industriales como asesoramiento en financiación y líneas de crédito, gestión de documentación y entrega personalizada de los vehículos en el destino elegido.

¿Qué es My Fleet Manager y cómo puede beneficiar a una empresa? My Fleet Manager de Fiat es una tecnología ofrecida por Ascauto Business Center que facilita la gestión de flotas empresariales. Permite el monitoreo y la gestión remota de los vehículos, planificación de sesiones de mantenimiento preventivo y otras funciones esenciales para la administración eficiente de la flota.

¿Dónde encontrar los puntos de venta de Ascauto Business Center? Ascauto Business Center tiene puntos de venta en Móstoles, Alcorcón y Madrid, ubicados estratégicamente en la Comunidad de Madrid. En cada uno de estos puntos de venta, se encuentran los vehículos ecológicos y los servicios especializados que necesitas para la movilidad sostenible de la empresa.