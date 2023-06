Aqua Family Plus expone los principales beneficios de las duchas coreanas

Ducharse es una actividad cotidiana que todo el mundo lleva a cabo a menudo, pero también resulta una alternativa de distracción relajante para muchas personas.

La razón de ello es que durante esta actividad las personas se sumergen en un momento íntimo y personal en el que se desconectan de todo.

Una ducha coreana va más allá de ello, ya que incluye esencias con diferentes colores que, además, aportan las vitaminas necesarias para nutrir la piel y el cabello.

En Aqua Family Plus están disponibles duchas coreanas para disfrutar de un spa saludable y natural de aromaterapia en el hogar.

¿En qué consisten las duchas coreanas? En los últimos años, el cuidado de la piel, la estética y el bienestar en general han pasado a ser elementos importantes para el ser humano.

Esta importancia, combinada con los avances de la industria moderna, ha dado lugar al surgimiento de una gran variedad de productos de uso personal y doméstico.

Entre estos productos destacan las duchas coreanas, las cuales tienen incorporados filtros que contienen diversas esencias aromáticas. De esta manera, las personas pueden disfrutar de un tratamiento de aromaterapia casero para mejorar su bienestar físico-psicológico al ducharse.

Además de esto, las duchas coreanas dispone de un sistema que aporta vitaminas como la C o A, aloe vera y nutrientes, y filtra elementos nocivos como el óxido, los metales pesados y las impurezas presentes en el agua. El objetivo es evitar cualquier tipo de enfermedad o alergia en la piel y fortalecerla, nutrirla e hidratarla.

Como resultado de ello, las personas que toman un baño con una ducha coreana consiguen un aspecto más joven, una piel más suave, flexible resistente e incluso un cabello más fuerte y radiante.

Comprar cartuchos para ducha coreana en Aqua Family Plus Aqua Family Plus es una tienda creada por Alex y Fernando que ofrece productos de ósmosis directa, botellas hidrogenadas y cartuchos para duchas coreanas de alta calidad.

Estos cartuchos están disponibles en una gran variedad de esencias, entre las cuales se pueden mencionar las de eucalipto, forest, gardenia, lima-limón, entre otros.

Cada uno ofrece una aromaterapia 100 % natural que resulta eficaz para generar un buen bienestar al ducharse. Además, cuentan con componentes como el aceite oliva, carbón activo natural y variedad de cactus que producen efectos antibacterianos y anticloros.

Aqua Family Plus también ha diseñado estos cartuchos de ducha coreana con base en sus principios de sostenibilidad y ahorro de recursos. Asimismo, los cabezales que ofrecen son intercambiables y fáciles de mantener, por lo que resultan muy útiles, rentables y efectivos para usar en el hogar.

Como punto extra, cada producto de esta empresa está patentado con un sistema autoclean, el cual garantiza un filtrado antibacteriano de calidad.

Los cartuchos beyond water de Aqua Family Plus están disponibles en packs económicos de diferentes aromas que resultan ideales para disfrutar de un spa o ducha revitalizante y relajante.