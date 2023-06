Bolsos pintados a mano; la fusión de arte y diseño en Araceli García

Las tendencias en bolsos está en constante cambio, desde sus diseños hasta los diversos estilos en los que se fabrican. La última revolución de la moda es llevar la idea del bolso a otro nivel, mediante la creación de bolsos pintados, con diferentes patrones y presentaciones para darle personalidad.

La firma Araceli García surge como una manera de llevar una obra de arte en la indumentaria de todos los días, lo que se conoce como “wearable art”, transformando cada bolso en un lienzo para fusionar el arte y el diseño.

Elaboración de los bolsos pintados Los bolsos Araceli García son elaborados desde cero. Cada pieza surge de una idea que se desea transmitir, que desencadena en una historia y por el que se crea un concepto. Su diseño se construye inspirándose en las reglas escultóricas, y la obra se pinta de manera que encaja a la perfección en las formas del bolso, creando más que un bolso, si no una pieza de arte fabricada a mano que se puede llevar a todas partes.

No obstante, la magia no culmina al finalizar su fabricación. Araceli García explica cada una de sus piezas y la idea de la colección a través de una producción cinematográfica donde se cuenta la historia detrás de los bolsos.

Esta obra audiovisual hace que el cliente se adentre en la pieza de arte y así viva la experiencia emocional que conlleva adquirir los bolsos pintados de la firma. Al recibir el cliente el paquete con el bolso, encontrará en su interior una tarjeta con un certificado de autenticidad que permite poseer el valor artístico de la pieza adquirida.

Nueva colección de wearable art El término “wearable art”, o arte vestible, es utilizado para hacer referencia a accesorios y prendas de vestir que son diseñados y confeccionados de manera individual, a mano, para imprimir en ellos el estilo y la idea única de su diseñador y hacer una declaración artística.

La colección Sans Couture es uno de los últimos diseños de la firma, conformada por bolsos de diversos estilos y tamaños. Se trata de una colección basada en la arquitectura que busca una creación sin costuras, a partir de pliegues, encajes de piezas y herrajes a presión: bolsos Orsay, Versalles, Montparnasse, riñoneras Archipel y Louvre, tarjeteros, cada uno de ellos con diseños únicos y en diversos colores.

Araceli García es una firma de bolsos de lujo que se rige por una filosofía sostenible, una marca caracterizada por la tradición y modernidad en un bolso, siendo la exclusividad el mayor distintivo de cada colección. La empresa crea piezas pintadas a mano en sus colecciones cápsulas y proyectos de colaboración para los amantes de los bolsos únicos y con personalidad.