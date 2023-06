Una alternativa flexible para todos de MasterD, FP Libre

De acuerdo con el Observatorio de Formación Profesional en España (OFP), la FP presenta un crecimiento sostenido en el país, con casi un millón de alumnos matriculados en esta modalidad de estudio. No obstante, los indicadores continúan manteniéndose por debajo de la media europea. En consecuencia, una de las empresas líderes en formación abierta, preparación de oposiciones y cursos profesionales, MasterD, ha contribuido en la mejora de dichas cifras con la oferta de FP a distancia en los grados medio y superior.

Esto, a través de un moderno campus virtual, en el que los alumnos pueden acceder a contenidos de calidad y actualizados las 24 horas del día, desde cualquier lugar y en los espacios disponibles. Asimismo, cuentan con un seguimiento de docentes, orientadores y tutores.

"La ventaja de preparar las pruebas libres de FP reside en que el alumno puede progresar a su ritmo, sin tener que acudir a clase todos los días, compaginando su estudio con un trabajo o sus obligaciones familiares", destacan desde MasterD.

Variedad en los programas online Con casi 30 años de trayectoria en la preparación de oposiciones, enseñanza técnica, teórica y práctica, MasterD busca garantizar el acceso al mercado laboral a través de una formación excelente y la adquisición de competencias. En este sentido, MasterD prepara cerca de 50 grados medios y superiores de FP en áreas como la Administración, Sanitaria, Informática, Comunicaciones, Educación, Hostelería, Marketing... A través de su modalidad abierta, que combina lo mejor de la formación presencial, con más de 35 centros en toda España, y la online gracias a su campus virtual, una de las más innovadoras plataformas para el aprendizaje digital.

La FP Grado Medio cuenta con diferentes ciclos, como Gestión Administrativa para trabajar en grandes compañías o pymes públicas y privadas, principalmente en actividades del sector de servicios, dando apoyo en los ámbitos contables, comerciales, financieros, fiscales, atención al cliente y de RRHH.

Del mismo modo, el Técnico en Farmacia y Parafarmacia es uno de los más solicitados en el mercado sanitario, por la necesidad de expertos en orientación al usuario en el consumo de medicamentos. Quienes obtienen este grado, también pueden acompañar la elaboración de productos, ejercer funciones administrativas y control de almacén.

Asimismo, están disponibles las formaciones para Auxiliares de Enfermería y Emergencias Sanitarias, con el propósito de reducir el colapso en hospitales y clínicas, debido a la falta de profesionales en la asistencia de urgencia.

Por otro lado, en cuanto a los Grados Superiores se refiere, destaca el ciclo de Educación Infantil, que permite diseñar, implementar y evaluar proyectos de atención a la infancia, para ofrecer espacios seguros y de calidad. Entre el contenido está la autonomía, salud, desarrollo cognitivo, expresión, intervención con familiar, atención a menores en riesgo social, primeros auxilios, juego, iniciativa emprendedora, etc.

Y aunque todas las áreas en mención tienen un incremento significativo en las ofertas laborales, el Desarrollo de Aplicaciones Web es el más buscado en el sector de Informática y Comunicaciones, pues las organizaciones requieren, permanentemente, programadores de planta o freelance, diseñadores de portales, gestores de bases de datos, full-stack, conocedores del lenguaje de marcas en la nube, etc.

Para cada uno de estos ciclos, MasterD cuenta con convenios con más de 60.000 empresas en toda España para la realización de prácticas en todos los sectores.

Pruebas libres para FP MasterD presenta las herramientas necesarias para la preparación y acceso de los estudiantes a los ciclos formativos en las modalidades online, a distancia y semipresencial, con una metodología basada en la calidad educativa y la adquisición de competencias clave; talleres presenciales, acceso ilimitado al campus virtual, guía de docentes, servicio gratuito de alertas de convocatorias, fechas de exámenes, descarga de ficheros, anexos a temarios y casos prácticos.

En los últimos años, esta modalidad "libre" de la FP ha ido ganando adeptos, ya que el alumno prepara el temario a su ritmo y de forma personalizada con su tutor y sus profesores y tan solo debe examinarse de la prueba oficial en su Comunidad Autónoma durante las fechas de exámenes.

"Además, esta modalidad tiene la ventaja de que el alumno puede presentarse todos los años y en cualquier Comunidad Autónoma, independientemente de donde resida, lo que ofrece una gran flexibilidad para lograr su título oficial", han querido enfatizar desde MasterD.