Batera Brand revoluciona la temporada de verano con el uso del cáñamo en la moda, una apuesta con responsabilidad

Fresco, ligero, transpirable, resistente a los rayos UV y apto para pieles sensibles: así es el nuevo tejido que viene a reemplazar al algodón orgánico y poliéster reciclado.

Batera Brand es una de las pocas marcas nacionales que ofrecen camisetas y gorros de cáñamo que destacan por su alta calidad y diseño versátil y atemporal.

Inspirada en la naturaleza Mediterránea, y fabricada en España y Portugal, la colección de verano de Batera Brand incluye también camisas de lino y camisetas de algodón orgánico y reciclado.

Batera Brand, la nueva marca de moda vasca favorita de los amantes de la naturaleza y la aventura, presenta su colección de verano, una oda al Mediterráneo y al compromiso con dejar un planeta mejor a las futuras generaciones. Las prendas de la colección han sido confeccionadas en proximidad, en España y el norte de Portugal, y destacan por su alta calidad y diseño versátil y atemporal. Entre las prendas estrella de la colección se encuentran las camisetas de cáñamo, disponibles en colores vibrantes como el coral, amarillo y verde, con un bordado distintivo en el pecho. Estas camisetas de cáñamo ofrecen propiedades excepcionales, como su frescura, ligereza y capacidad para proteger de los rayos UV. Además, son transpirables y aptas para pieles sensibles, proporcionando comodidad en los días cálidos de verano. Los gorros reversibles de cáñamo son otra opción destacada, disponibles en atractivas combinaciones de colores, como azul y amarillo, azul y rosa, amarillo y rosa, y azul y verde.

El cáñamo, el nuevo tejido sostenible del que pronto hablará todo el mundo El cáñamo, uno de los tejidos más sostenibles y versátiles, se posiciona como una alternativa al algodón orgánico y poliéster reciclado. A diferencia del algodón, el cáñamo requiere hasta 10 veces menos agua en su cultivo y utiliza la mitad de la superficie, mientras produce tres veces más fibra. Las prendas fabricadas con fibra de cáñamo son de 3 a 4 veces más resistentes que el algodón, lo que garantiza su durabilidad y longevidad. Además, tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y es resistente a los rayos UV, convirtiéndolo en un tejido ideal para prendas de verano y ropa deportiva. Y Batera es una de las pocas marcas nacionales que lo trabaja. La colección de verano de Batera incluye también camisas de lino en colores blanco y azul marino, con bordados sutiles en el pecho. Asimismo, se ofrecen camisetas de algodón orgánico y algodón reciclado, esta última tanto para adulto como para niño, como un compromiso de cuidar los océanos, completando una propuesta diversa y sostenible para los amantes de la moda responsable. La producción de Batera se caracteriza no solo por su compromiso con el medioambiente en la confección de sus prendas y su packaging (100 % reciclable y compostable, que ayuda a minimizar el impacto en el planeta), sino también por su responsabilidad con la transparencia. En su página web se explican todos los costes (materia prima, mano de obra, transporte, etc.) que conforman el precio de cada una de las prendas. Además, Batera está trabajando actualmente para identificar y optimizar los impactos medioambientales propios del ciclo de vida de los productos.

Acerca de Batera Brand Batera Brand es una marca de moda que nace con la visión de dejar un planeta mejor a las futuras generaciones. Inspirada en la naturaleza y la aventura, ofrece prendas unisex de alta calidad y diseño versátil para hombres y mujeres comprometidos con la moda responsable. Sus colecciones se destacan por el uso de materiales sostenibles y la producción en proximidad, buscando minimizar el impacto ambiental en cada paso.

La marca nace tras un viaje al sudeste asiático en el que su fundador, Iñigo Picaza, amante del buceo y fondo marino, descubrió el grave impacto del cambio climático en los corales. Se estima que para 2050 habrán desaparecido el 98 % de los arrecifes de coral del mundo, teniendo un gran impacto no solo medioambiental, social y económico, sino también personal: sus sobrinos pequeños no podrán disfrutar como él del buceo cuando sean mayores. Es por eso que decidió dejar su trabajo tras casi 10 años como responsable de marketing y publicidad en una multinacional para emprender un proyecto comprometido con mejorar nuestros hábitos de consumo y dejar juntos ("batera", en euskera) un planeta mejor a las futuras generaciones.

Para más información y recursos adicionales, se puede contactar con Iñigo Picaza a través de hello@baterabrand.com.