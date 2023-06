Así es Lex 4Web, un banner de consentimiento muy completo en el mercado

La mayoría de portales cuenta con las ventanas emergentes que admiten la regulación de datos personales de los usuarios que ingresan para fines de publicidad. Sin embargo, las disposiciones que exigen el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y de la LSSI-CE para páginas web no se garantizan con solo tener estas cookies.

En ese contexto, Lex Program es una de las compañías con mayor reconocimiento en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad en empresas, con un banner de cookies website compliance en el mercado: el software LEX 4Web. Esta herramienta permite dar seguridad y amparar a los cibernautas plenamente, con cookies y scripts, sin correr el riesgo de que el titular del sitio sea sancionado.

Características y beneficios de LEX 4Web Lex Program ha creado esta forma de hacer actualizaciones dinámicas de las políticas de privacidad y cookies de una página, adaptándose automáticamente a las leyes nacionales e internacionales. Su tecnología hace que las webs utilicen sus propias analíticas para una visión más completa de cómo interactúan los clientes, como Google Analytics 4, Matomo, Plausible, etc.

Entre los mayores beneficios de LEX 4Web está la obtención de consentimientos para el tratamiento de datos de categoría sensible como antecedentes penales, información financiera y sobre la salud de los navegantes. Del mismo modo, automatiza la emisión de recibos de consentimiento al usuario, de acuerdo con las normativas ISO/IEC 29184, y asegura su inmutabilidad y trazabilidad en blockchain; es decir, que todo lo almacenado no sea manejado ni modificado por terceros.

Por su parte, las mayores garantías las da la protección infantil, con el acatamiento de las exigencias dispuestas por el Acta de Protección de la Privacidad de los Niños en línea (COPPA), sobre la obligación de los sitios de explicar sus políticas de privacidad.

Además de eso, el software cumple con las solicitudes de los usuarios de guardar su intimidad y no hacer rastreos a través de navegadores, con el Global privacy control y el Do no track me.

Es importante mencionar que el software es compatible con Wordpress, Wix, html, CSS y Prestashop, para el desarrollo seguro de las actividades económicas y comerciales de cada organización.

Analíticas de visitas que cumplen con el RGPD LEX 4Web cumple con el Reglamento General de Datos (RGPD), que es el marco legal de la Unión Europea para la recopilación y el tratamiento de las referencias personales. Con este, el programa puede evaluar el tráfico de cada portal, el origen de las visitas y toda la información que le permita a las entidades, reforzar sus estrategias de alcance y visualizaciones.