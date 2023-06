En febrero 2023, la tienda online AGONGYM comienza con la distribución en tiendas físicas de nutrición y suplementos deportivos

Uno de los aspectos fundamentales para realizar actividad física con comodidad es usar la indumentaria adecuada. En este sentido, las prendas ideales deben proporcionar confort, no hacer rozaduras y tener la capacidad de transpirar. En particular, la ropa que ofrece la tienda online AGONGYM cumple con todas estas características.

Además, gracias al acuerdo que esta empresa ha firmado con Amix Levante sus prendas estarán disponibles en más de 4.000 puntos de venta. En relación con Amix Levante, cabe destacar que se trata de una firma con más de 13 años de experiencia en el sector de suplementación y nutrición deportiva. Asimismo, cuenta con distribución nacional e internacional en Europa, Oriente Medio y América.

AGONGYM crece gracias al acuerdo firmado con Amix Levante Por primera vez, los productos de equipamiento deportivo y accesorios fitness de AGONGYM estarán disponibles en puntos de venta físicos donde los clientes pueden acudir a probarse y comprar la ropa. Este acuerdo supone un avance significativo para esta empresa, que amplía su cadena de distribución para llegar a un público más amplio.

El entendimiento ha sido posible porque AGONGYM y Amix Levante comparten una visión común que busca promover un estilo de vida saludable y activo. Gracias a este acuerdo más personas pueden disfrutar de los beneficios de realizar ejercicio con comodidad y de acceder a la suplementación adecuada para conseguir un mejor rendimiento.

En particular, Amix Levante destaca como una de las empresas más importantes en el sector de la distribución de suplementos deportivos. En este sentido, se trata de una firma con una trayectoria sólida y un enfoque en la calidad. Gracias a esto, ha logrado construir una amplia cartera de clientes que acuden a sus más de 4.000 tiendas físicas distribuidas en todo el territorio español.

Por otro lado, esta empresa ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel interno y de facturación en los últimos 3 años. En parte, esto se debe a su eficiente servicio de entrega en 24 horas, su dedicada atención pos-venta y su capacidad de fidelizar clientes B2B y B2C.

AGONGYM amplía su cadena de distribución Con este acuerdo, AGONGYM fortalece su cadena de distribución, ya que hasta el momento solo operaba en el ámbito en línea, donde se ha consolidado como un referente a nivel mundial con ventas en más de 50 países. Esta nueva alianza con Amix Levante ofrece la oportunidad de expandir su presencia en el mercado nacional, aprovechando la extensa red de distribución de su nuevo socio.

En resumen, la firma de este acuerdo con Amix Levante marca un hito importante en el crecimiento de AGONGYM y refuerza su presencia en el mercado nacional. Los amantes del fitness podrán encontrar los productos de esta empresa en tiendas físicas en toda España y contar con más opciones para alcanzar sus metas deportivas.