Clínica Capilar DHI, expertos en injerto capilar DHI

Una de las innovaciones de la ciencia para el beneficio de personas que padecen alopecia o caída del cabello de manera progresiva es el injerto capilar DHI.

Se trata de una técnica patentada por la Clínica Capilar DHI, que cuenta con más de setenta instalaciones repartidas por todo el mundo. La misma es una institución pionera en el sector y actualmente cuenta con instalaciones vanguardia para el mercado actual.

Como un referente en el tema, DHI no solo busca la máxima comodidad de los pacientes, sino también la excelencia en cada tratamiento, con la intención de cubrir las expectativas que tengan los mismos.

Injerto capilar con la técnica DHI La propuesta de la Clínica Capilar DHI se sustenta en una triple sinergia conformada por tecnología, trabajo en equipo y técnica, con lo cual se busca alcanzar los mejores resultados.

Estos últimos se evidencian a partir de la experiencia de más de 250 mil pacientes satisfechos, que pasaron por la institución a lo largo de 50 años de trabajo en el ambiente. Cabe destacar que la misma cuenta con presencia en distintas partes del mundo, con 75 clínicas de alto nivel.

El enfoque profesional de la clínica está puesto en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la caída del cabello para cada paciente. En ese punto, resulta importante destacar el asesoramiento personalizado para despejar cualquier tipo de dudas que puedan surgir en el proceso.

Con relación al injerto capilar DHI, la institución sigue los estándares internacionales definidos por la academia DHI en Londres. La técnica implica la extracción manual del cabello de la corona hipocrática, implantación en la zona donde no hay pelo y colocación siguiendo la orientación y densidad del cuero cabelludo de cada persona.

Claves para elegir la técnica DHI El mercado actual ofrece una amplia gama de terapias para contrarrestar la caída del cabello, aunque muchas veces no garantizan resultados óptimos a mediano y largo plazo.

En particular, la metodología propuesta por la Clínica Capilar DHI es única en su sector. Se trata de un procedimiento no invasivo, que no requiere incisión y, por ende, no deja ningún tipo de cicatriz ni en la zona donante ni en la de implantación.

Cabe destacar que los resultados son definitivos y los rasgos de las intervenciones resultan indetectables con el paso del tiempo. No obstante, la recomendación profesional es que cada persona continúe un tratamiento complementario de PRP para la regeneración capilar, en casos de avance de la calvicie.

Un valor agregado para los pacientes es la posibilidad de acceder a un diagnóstico gratuito y personalizado, a fin de evaluar de mejor manera cuáles son los pasos adecuados a seguir. Esto hace que la Clínica Capilar DHI sea referente en su sector y genere confianza en personas que anhelan volver a sentirse plenas gracias a su cabello.