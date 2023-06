La digitalización tecnológica para empresas se simplifica con Gestiones 24

Los avances tecnológicos de los últimos años, en especial la digitalización, han permitido a las empresas automatizar procesos, facilitar labores y actividades y agilizar cuestiones vinculadas con las tramitaciones, las certificaciones y la gestión interna. También han proporcionado una enorme oportunidad para ofrecer servicios más cómodos para los clientes y la implementación de estrategias de marketing y publicidad eficaces.

Sin embargo, no todas las empresas han logrado el proceso de transformación digital. En estos casos, corren riesgos de quedar atrasadas y perder competitividad. Para que no suceda esto, Gestiones 24 lanzó un nuevo servicio de digitalización tecnológica para empresas.

La importancia de la digitalización de las empresas Gracias a Gestiones24, la digitalización y el asesoramiento tecnológico para empresas es posible por un precio sumamente accesible. La finalidad de este nuevo servicio es facilitar el acceso al mundo tecnológico a empresas y profesionales sin conocimientos en la materia, ahora que es realmente necesario adaptarse a la nueva era digital para no quedarse atrás frente a la competencia. En este camino, Gestiones24.es ofrece asesoramiento y formación para realizar todas las gestiones de manera digital, desde la obtención de certificados digitales hasta la automatización de los procesos internos de la empresa.

Sobre el servicio de digitalización para empresas de Gestiones 24 El nuevo servicio de digitalización para empresas de Gestiones 24 es 100 % online. En este sentido, la compañía ofrece asesoramiento de forma telemática las 24 horas del día los 365 días del año. Gracias a ello, brinda un seguimiento constante a cada negocio y a sus necesidades de gestiones propias. Además, ayuda a realizar cualquier función con sencillez. Con este servicio, las empresas podrán realizar todas las gestiones mediante el certificado digital, que resolverá los trámites más usuales sin desplazamientos y en menos de 24 horas.

En concreto, Gestiones 24 dispone de dos opciones de servicio. Por un lado, ofrece un curso básico online para que, en poco tiempo, la administración de las empresas dispongan de herramientas y conocimientos necesarios para realizar los procesos ellos mismos y consigan ser totalmente autónomos en la tramitación telemática. Además, Gestiones 24 está disponible las 24 horas durante todo el proceso de aprendizaje y posteriormente para cualquier duda. Por otra parte, la compañía ofrece servicio integral mensual que incluye obtención del certificado digital de persona jurídica, instalación del certificado digital en dispositivos, curso online de utilización del certificado digital, soporte técnico y asesoramiento 365 días al año, gestión de trámites con la administración, tramitación y ayuda con subvenciones y renovación gratuita del certificado a los dos años.